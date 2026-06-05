La balanza comercial de Indonesia se desplomará en abril de 2026, la rupia empeorará

Jacarta – El tipo de cambio de la rupia en el mercado al contado el viernes 5 de junio de 2026 se negoció a 18.051 IDR por dólar estadounidense. Esta posición se debilitó en 2 puntos o 0,01 por ciento con respecto a la posición anterior en Rp. 18.049 por dólar estadounidense.

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Investigación y Desarrollo de la Bolsa de Productos Básicos y Derivados de Indonesia (ICDX), Muhammad Amru Syifa, afirmó que el debilitamiento de la rupia fue provocado por datos sobre la balanza comercial (NPI) de Indonesia que no coincidían con las expectativas del mercado.

«El sentimiento que influyó en el movimiento de la rupia provino del lado interno, especialmente después de que los datos de la balanza comercial de Indonesia publicados el 2 de junio de 2026 mostraran que el comercio de abril de 2026 sólo alcanzó los 0,09 mil millones de dólares», dijo Amru, el viernes 5 de junio de 2026.

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 Ilustración de rupias y dólares.

«Estos datos son mucho más bajos que los 3.320 millones de dólares del mes anterior y por debajo de las expectativas del mercado», dijo.

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Se considera que esta condición refleja una reducción en la oferta de divisas proveniente de las actividades de comercio exterior, ejerciendo así presión sobre la rupia.

En cuanto al aspecto externo, Amru evalúa que el movimiento de la rupia todavía está influenciado por la fortaleza del dólar estadounidense en medio de una alta incertidumbre global y que los activos basados ​​en dólares siguen siendo atractivos.

Además, se considera que las preocupaciones de los inversores sobre la independencia del Banco de Indonesia tras la ratificación de regulaciones que amplían el papel del banco central aumentan la cautela de los actores del mercado con respecto a los activos indonesios.

Para mantener la estabilidad del tipo de cambio, se dice que el Banco de Indonesia necesita continuar con las medidas de estabilización mediante la intervención en el mercado de divisas, los contratos a plazo no entregables (DNDF) y el mercado de bonos de manera mesurada, así como garantizar suficiente liquidez en divisas.

«Mientras tanto, el gobierno necesita fortalecer la confianza de los inversores a través de políticas económicas consistentes, manteniendo la credibilidad fiscal y fomentando la optimización de los ingresos en divisas provenientes de las exportaciones para que se mantenga el suministro interno de divisas», dijo Amru.

Sobre la base de estos factores, se espera que el tipo de cambio de la rupia en las operaciones de hoy fluctúe con una tendencia a permanecer bajo presión en el rango de 18.000 IDR – 18.110 IDR por dólar estadounidense. (Hormiga).