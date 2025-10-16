La aventura fantástica ‘El duende y la maravilla navideña’ estrena tráiler

Los cineastas Joonas Berghäll y Hannes Vartiainen han presentado el primer tráiler de su próxima aventura familiar de fantasía de acción real, “The Elf and the Christmas Wonder”, que se describe como una “conmovedora historia navideña de coraje, magia y amor fraternal con el encantador telón de fondo de Laponia”.

Constelación Global se encarga de las ventas internacionales y ha anunciado la primera lista de socios de distribución. Scanbox Entertainment estrenará la película en los cines de Escandinavia en noviembre de 2025, mientras que Wild Bunch supervisará la distribución en los territorios de habla alemana. Se han cerrado acuerdos adicionales con World Pictures para la región de la CEI, Karantajina para la ex Yugoslavia y Front Row para Oriente Medio y África del Norte.

“The Elf and the Christmas Wonder” sigue a Lumi y su hermana del alma Talvi, quienes han sido inseparables desde su nacimiento, hasta que Talvi es adoptada, dejando a Lumi atrás en su orfanato nevado. Decidida a reunirse con ella, Lumi se adentra en el desierto helado, sólo para tropezar con un mundo secreto escondido bajo la nieve: una bulliciosa fábrica navideña dirigida por elfos. Con la ayuda de Pyry, un elfo de gran corazón que rompe las reglas, Lumi emprende una misión de Nochebuena a bordo del trineo de Santa.

La película fue producida por Joonas Berghäll, Santeri Salminen y Hannes Vartiainen para Oktober Oy. Está protagonizada por Soma Zimmatore (“Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2”), Thea Achiella (“Blitz”, “A Christmas Carol”) y Marco Stylianou, y fue escrita por Veera Tyhtilä, Joonas Berghäll, Hannes Vartiainen y Mette Sø.

“The Elf and the Christmas Wonder” es el último título de aventuras familiares en la lista de Global Constellation, uniéndose a las películas animadas por computadora “Charlie the Wonderdog”, dirigida por Shea Wageman y con la voz de Owen Wilson, y “The Last Whale Singer” de Reza Memari. Ambas películas ya están listas para su estreno y se están preparando para su estreno en cines a principios del próximo año.