La aventura de Sims 4 espera el trailer (Roundup de noticias de juegos)

Electronic Arts dejó caer el trailer de juego para el siguiente «Los sims 4«Expansion Pack,» Aventura espera «, el miércoles, revelando las actualizaciones con temas de vacaciones muchas características, incluidos amigos imaginarios que pueden convertirse en personas reales.

Según la descripción de EA para el paquete, que lanzará el 2 de octubre, “En ‘The Sims 4 Adventure espera’ Expansion Pack, Sims puede liberarse de la vida cotidiana para descubrir, explorar y nutrir su espíritu de juego con nuevos pasatiempos, lugares personalizados, getAways y más. Si sus sims están haciendo recuerdos con amigos imaginarios, honrando nuevas habilidades como arco de arco o escapares de referencia a una feta de referencia personalizando a un actitud de bienvenidas, para acompañar a sus Sims, con aves, para acompañar a sus nuevas habilidades, para acompañar nuevas habilidades para el arquero o escapares de un actitud de referencia personalizando a un actitud de referencia personalizando a un ajuste de acompañamiento, con audiencia. ¡esquina!»

Mire el trailer del paquete de expansión «The Sims 4: Aventure espera» a continuación.

