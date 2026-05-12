La Autoridad de Aviación Civil de Israel dice que el aeropuerto Ben Gurion ha sido transformado en una «base militar» estadounidense.

VIVA – La autoridad de aviación civil de Israel advirtió que el Aeropuerto Internacional Ben Gurion en Tel Aviv, Israel, se ha convertido efectivamente en una «base militar estadounidense», interrumpiendo vuelos civiles y amenazando a las aerolíneas israelíes.

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El jefe de la Autoridad de Aviación Civil, Shmuel Zakay, dijo a la ministra de Transporte, Miri Regev, y al director general del ministerio, Moshe Ben Zaken, que la actividad militar en el principal aeropuerto internacional de Israel está retrasando el regreso de las aerolíneas extranjeras y aumentando los precios de los billetes antes de la temporada turística de verano, informó el diario. Yedioth Ahronoth.

En las últimas semanas, los medios israelíes publicaron imágenes que mostraban decenas de aviones militares estadounidenses, incluidos aviones de reabastecimiento de combustible, estacionados en el aeropuerto en medio del continuo apoyo militar estadounidense a Israel.

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«Convertir el aeropuerto internacional Ben Gurion en una base militar es perjudicial para el regreso de las aerolíneas extranjeras y amenaza la estabilidad financiera de las aerolíneas israelíes», dijo Zakay. monitor de Medio Oriente, Martes 12 de mayo de 2026.

Las tensiones regionales desde el inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero han afectado significativamente el tráfico aéreo civil, y las aerolíneas israelíes han trasladado muchos aviones al extranjero, algunos de los cuales aún no han regresado, añadió.

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Zakay dijo que el establishment militar de Israel no comprende completamente el daño causado a la aviación civil o el impacto en los precios de los billetes y la sociedad. «El aeropuerto Ben Gurion se ha convertido en una base militar con actividad civil limitada», afirmó.

Zakay también advirtió que la situación representa una amenaza real para las aerolíneas más pequeñas de Israel, incluidas Israir, Arkia y Air Haifa, debido al aumento de los costos operativos y de combustible y la creciente demanda de vuelos.

Pidió el traslado de aviones estadounidenses desde el aeropuerto Ben Gurion a bases militares, afirmando que la situación actual perjudica no sólo a las aerolíneas sino también a «todos los ciudadanos».

Mayor presencia estadounidense

El periódico también citó al director ejecutivo de Israir, Uri Sirkis, diciendo en una reunión del Comité de Asuntos Económicos de la Knesset que a la aerolínea, que normalmente estaciona 17 aviones en el aeropuerto Ben Gurion, ahora se le permitía mantener allí sólo cuatro aviones durante la noche.