La autora de ‘The Idea of ​​You’, Robinne Lee, prepara el nuevo libro ‘Crash Into Me’

Robin Leeautor de la novela romántica más vendida “La idea de ti”, publicará su segundo libro, “Crash Into Me”, el próximo verano.

El debut de Lee, “The Idea of ​​You” de 2017, sobre una mujer a punto de cumplir 40 años que se embarca en un romance vertiginoso con el cantante principal de una banda de chicos, vendió casi un millón de copias en todo el mundo. La adaptación cinematográfica, protagonizada por la ganadora del Oscar Anne Hathaway junto a Nicholas Galitzine, se convirtió en una sensación mundial, atrayendo a más de 50 millones de espectadores en Prime Video de Amazon y convirtiéndose en el debut de comedia romántica número uno de todos los tiempos del transmisor.

«Las mujeres sienten que las veo y veo su valor y su valor; cómo quieren que el mundo las vea y cómo tienen miedo de que el mundo ya no las vea», Lee dijo Variedad sobre el gran éxito de “The Idea of ​​You”. «Les he dado permiso para vivir esa realidad más plenamente y salirse de la caja en la que los ha colocado la sociedad».

Asimismo, “Crash Into Me” se describe como una “novela audaz y fresca de amor, lujuria y autodescubrimiento”. La novela sigue a Cecilia Chen, esposa y madre que, a regañadientes, se muda de París a Los Ángeles por el trabajo de su marido con sus dos hijos a cuestas. Como sugiere el título, el incidente que incita la historia es un accidente automovilístico, y el otro conductor es Anouk Ferrand, una belleza con cuello de cisne del pasado de Cecilia.

“Han pasado 20 años desde la última vez que se encontró con la enigmática modelo, en una sesión de fotos en México”, detalla la sinopsis del libro. (Era el año 1996. Cecilia era asistente de fotógrafo; Anouk era una modelo desconocida, y esta fue la sesión que la hizo famosa). “Y es este encuentro casual el que cambiará la vida de Cecilia”.

La sinopsis continúa: «Sexy y fascinante, en el núcleo de ‘Crash Into Me’ hay desafíos familiares y complejos para muchas mujeres: cómo expresar la creatividad, cómo ser francamente sexual y emocionalmente vibrante dentro y fuera de un matrimonio, cómo ser una auténtica amiga y una buena madre. En Cecilia, Lee crea un personaje que abarca culturas: es una artista de ascendencia jamaicana de la costa este casada con un francés cuya carrera se ha catapultado más allá. la suya.”

La intensidad del enredo físico y emocional de las mujeres es la fuerza impulsora de la narrativa, que también pretende enganchar a los lectores explorando la dinámica del conflictivo matrimonio de Cecilia y sus preocupaciones sobre la crianza de sus hijos multirraciales en medio del clima de privilegio y poder de Los Ángeles. «¿Lo que pasó entre ellos hace dos décadas romperá los frágiles vínculos del presente? ¿Su relación adictiva destruirá todo lo que Cecilia ha construido? ¿Encontrará el camino a casa?» la historia plantea.

En una declaración previa al libro, Lee bromeó: «Quería seducir a mis lectores con un telón de fondo privilegiado y glamoroso y un futuro incierto. Llevarlos en un viaje inesperado. Mostrarles el mundo a través de una lente diferente. Y darles algo en qué pensar mucho después de la última página».

St. Martin’s Press adquirió los derechos norteamericanos de la novela, que se publicará el 7 de julio de 2026. Elizabeth Beier, editora ejecutiva de St. Martin, adquirió los derechos en un acuerdo negociado por Richard Pine de InkWell Management. Penguin Michael Joseph (PMJ) publicará la novela en el Reino Unido el 9 de julio.

Nacido y criado en Nueva York, Lee se graduó de la Universidad de Yale y de la Facultad de Derecho de Columbia. Es escritora, productora y actriz, y recientemente se la vio en la serie limitada de Netflix “Kaleidoscope” junto a Giancarlo Esposito. También apareció en “Hitch”, “Seven Pounds”, “Hotel for Dogs”, “13 Going on 30”, “Being Mary Jane” y la franquicia “Cincuenta sombras”.