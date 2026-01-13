La autopista de peaje de Sedyatmo en dirección al aeropuerto de Soetta sigue inundada, el culpable es el desbordamiento del río Francés

Jacarta – Inundación Sigue inundando las Ruas tol dirección sedyatmo Aeropuerto Soekarno-Hatta, precisamente en la rampa de salida de Rawa Bokor KM 31+000, el martes 13 de enero de 2026. El charco de agua que aún no ha desaparecido ha obstaculizado el flujo de tráfico hacia el aeropuerto y ha obligado a los automovilistas a conducir lentamente.

PT Jasa Marga continúa realizando manipulaciones en el lugar. Sin embargo, el proceso de disminución de la inundación aún no es óptimo debido a la descarga de agua. Kali Francia sigue siendo alta y está desbordándose en la zona de las autopistas de peaje.

El gerente senior de la Oficina de Representación 2 de la carretera de peaje metropolitana de Jasamarga, Ginanjar Bekti, reveló que el flujo de drenaje en este tramo solo depende del río Francés.

«El único flujo de inundación que fluye actualmente es hacia el río Francés, pero debido a que el río Francés todavía está desbordado, es bastante difícil drenar el charco», dijo Ginanjar en su declaración escrita.

Los funcionarios conjuntos de la Región Metropolitana Jasa Marga, la Oficina de Representación 2 JMT, el Operador de carreteras de peaje de Jasamarga (JMTO) y el Mantenimiento de carreteras de peaje de Jasamarga (JMTM) continúan realizando una serie de esfuerzos para acelerar el manejo de inundaciones en los lugares.

El manejo se llevó a cabo optimizando ocho máquinas de bombeo, gestionando el tráfico con la policía, así como coordinándose con el Centro de Cuenca del Río Ciliwung-Cisadane (BBWS) en relación con el manejo de los desbordes de los ríos.

«Jasa Marga insta a los usuarios de la carretera a utilizar otros accesos para evitar la congestión. Especialmente a los usuarios de la carretera que quieran ir al aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, se les recomienda utilizar la red de carreteras de peaje JORR 2 y otros accesos de transporte», dijo.

Mientras tanto, el charco que había sumergido el peaje Pluit 3 (GT) ha sido solucionado con éxito. El flujo de tráfico en ese lugar ya se ha normalizado. Jasa Marga también insta a los automovilistas a continuar actualizando la información de tránsito a través del centro de llamadas 24 horas al 14080, las redes sociales oficiales de Jasa Marga y la aplicación TRAVOY.

Anteriormente se informó que todavía persistía agua estancada en la carretera de peaje del centro de la ciudad hacia el aeropuerto Soekarno-Hatta hasta el martes 13 de enero de 2026. Esta condición ha obstaculizado el flujo de tráfico en la ruta vital hacia el aeropuerto, aunque los vehículos aún pueden pasar.

Se observaron inundaciones alrededor del peaje de Cengkareng (GT) hasta la rampa de Rawa Bokor. El nivel del agua se informó que alcanzó entre 10 y 15 centímetros y se encontraba en el Km 31.400 A.