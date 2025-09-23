La audiencia previa al juicio previo al juicio de Nadiem Makarim se llevó a cabo el 3 de octubre

Yakarta, Viva – El Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta está programado para escuchar la demanda juicio propuesto Nadiem makarim, sospechar un caso de presunta corrupción en la adquisición de una computadora portátil Chromebook En el Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022, la próxima semana.

«La solicitud previa al juicio en nombre de Nadiem Makarim. El primer juicio está programado para el viernes 3 de octubre de 2025 a las 13.00 WIB», dijo el martes las relaciones públicas de las relaciones públicas del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta en Yakarta.

Río dijo que el director de la solicitud presentada por Nadiem en relación con la validez de la determinación del sospechoso.



Nadiem Makarim con prisionero del fiscal general

Al igual que en el Sistema de Búsqueda de Casos del Distrito del Sur de Yakarta (SIPP), la demanda se registró con el número 119/PID.PRA/2025/PN JKT.SEL. El demandado en esta demanda fue la oficina del fiscal general.

En este martes, el ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología Nadiem Makarim presentó una demanda previa al juicio por su determinación como sospechoso en un caso de presunta corrupción en la adquisición de Prudebook por parte de los investigadores del Fiscal General por delitos especiales (Jampidsus) ATRÁS.

La sumisión de la demanda previa al juicio fue representada por el abogado de Nadiem Makarim, Hana Pertiwi.

«Hoy es una lista de solicitudes previas al juicio en nombre de Pak Nadiem Makarim. El objeto que fue demandado estaba en la determinación del sospechoso y la detención», dijo Hana.

Dijo que la determinación de Nadiem como sospechosa de la oficina del Fiscal General no era válida porque no había evidencia inicial suficiente, una de las cuales era la evidencia de la auditoría de pérdida estatal de la agencia autorizada.

«La agencia autorizada (auditoría) es el BPK (Agencia de Auditoría Suprema) o BPKP (Agencia de Supervisión Financiera y de Desarrollo), y la detención también es automática, si la determinación del sospechoso no es válida, la detención también es inválida», dijo.

Anteriormente, el director de investigación en Jampidsus hace Nurcahyo Jungkung Madyo dijo que la pérdida de finanzas estatales derivadas de la adquisición de equipos de TIC se estimó en alrededor de Rp1.98 billones.

Sin embargo, para el valor oficial de las pérdidas estatales, actualmente aún en cálculo de BPKP. (Hormiga)