La audiencia previa al juicio de Delpedro es emocionante, ¡el asesor legal revela hechos impactantes sobre el arresto!

Jacarta – El estreno antes del juicio Director Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen junto con tres colegas se llevó a cabo hoy viernes 17 de octubre de 2025 en el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta.

«Con solo un día de diferencia, el 1 de septiembre de 2025 alrededor de las 22:00 WIB, el peticionario Delpedro Marhaen fue arrestado por el demandado de Polda Metro Jaya en la oficina de la Fundación Lokataru», dijo el abogado de Delpedro Marhaen, Al Ayyubi Harahap al leer el petitum de la petición previa al juicio en Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta.



El director ejecutivo de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen, fue detenido por la policía Foto : Captura de pantalla de YouTube de Haris Azhar

Según él, la orden de detención de Delpedro se emitió el 2 de septiembre de 2025. Dijo que Delpedro cumplió con sus funciones como Director Ejecutivo de Lokataru para garantizar que el Estado respete, proteja y cumpla los derechos humanos (HAM) de todos los ciudadanos, incluso en el contexto de las manifestaciones del 25 al 29 de agosto de 2025.

«Para garantizar que los derechos de las manifestaciones llevadas a cabo por estudiantes, estudiantes, mototaxis en línea, trabajadores y público en general se lleven a cabo como deberían», dijo Ayyubi.

Por lo tanto, Delpedro pidió al panel de jueces que declarara inválida la determinación del sospechoso y ordenara a la policía de Metro Jaya que lo liberara inmediatamente de la detención.

El siguiente es el petitum completo de la petición previa al juicio de Delpedro:

1. Declarar aceptar y conceder la solicitud del Postulante en su totalidad;

2. Declarar que la determinación del peticionario sobre el sospechoso basada en la carta de decisión relativa a la determinación del número de sospechoso S.Tap/S-4/1539/VIII/2025/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya de fecha 30 de agosto de 2025 es inválida e irrazonable según la ley y, por lo tanto, la determinación del sospechoso no tiene fuerza jurídica vinculante;

3. Ordenar al Demandado que detenga la investigación contra el Peticionario con base en la orden de investigación número SP.SIDIK/S-1.1/3789/VIII/2025/Ditreskrimum/Polda Metro Jaya;

4. Ordenar al demandado que detenga todos los procedimientos legales contra el peticionario;

5. Ordenar al demandado que libere inmediatamente al peticionario de la detención estatal en la Policía Regional Metropolitana del Gran Yakarta (Centro de Detención Polda Metro Jaya);

6. Cargar todos los costos de esta solicitud previa al juicio al estado.

O si el juez del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta que examina y falla el caso a quo tiene una opinión diferente, solicitar una decisión que sea lo más justa posible ex aequo et bono.

El viernes se celebró una audiencia para examinar los expedientes del caso de Delpedro en el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta a partir de las 10.00 horas.