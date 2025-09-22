La audiencia del diploma de la escuela secundaria Gibran Rakabuming se celebró nuevamente, el demandante dijo que hubo un cambio en los datos en la KPU.

Yakarta, Viva – Polémica sobre la autenticidad y la viabilidad del diploma de escuela secundaria del vicepresidente indonesio, Gibran rakabuming rakaNuevamente sobresaliendo después de que la demanda continuó en el Tribunal de Distrito Central de Yakarta (PN) el lunes 22 de septiembre de 2025.

Este problema está en el foco público porque implica la integridad educativa de un funcionario estatal que ahora acompaña al presidente electo Prabowo Subianto.

El juicio esta vez se centró en el acuerdo de mediación entre el demandante y el demandado. Curiosamente, este tema se está discutiendo cada vez más después de un cambio de información relacionado con el historial educativo de Gibran en el sitio web oficial de la Comisión Electoral General (KPU).

Esto se ve como el demandante como un indicador importante que puede afectar la construcción de su demanda.

En el juicio que tuvo lugar, el juez designó a Sunoto SH MH como mediadores de la Asamblea. Mientras tanto, los mediadores sin jueces todavía están en la etapa de determinación. El proceso de mediación se llevará a cabo en privado el lunes 29 de septiembre de 2025.

Cambios en los datos educativos en la KPU

El demandante, Subhan Palal, evaluó que hubo un cambio en los datos de educación de gibrán que anteriormente se escribió «educación final» final de la escuela secundaria «ahora se ha actualizado a S1.

Según Subhan, el cambio afecta la construcción del petito (demandas) que presentó en la demanda.

«Debido a que el acusado dos, la KPU, cambiaron la educación final, por lo que la primera vez lo demandé para construir la construcción de Petita basada en el historial de vida del acusado. Ahora se ha cambiado a S1. Ese fue el viernes pasado», dijo Subhan en el Tribunal del Distrito Central de Yakarta, el lunes 22 de septiembre, 2025, citado desde Tvone.

Cuando el equipo de medios le preguntó si el cambio tenía algo que ver con la presión pública, Subhan era reacio a especular. Solo enfatizó que los hechos sobre el terreno mostraron un cambio real en los datos de KPU.

«Vaya, no me atrevo a adivinar, pero el hecho es que cambia», respondió Subhan cuando se cumplió después del juicio.

Anteriormente, este caso era viral en las redes sociales porque el público cuestionó la consistencia de los datos educativos de un funcionario estatal. El cambio en el estado de la educación de la escuela secundaria a S1 luego provocó especulaciones y varias interpretaciones de la comunidad.