La audiencia de transmisión india llega a 601 millones de usuarios como ganancias de televisión conectadas

IndiaLa audiencia de transmisión de la transmisión ha alcanzado los 601,2 millones de usuarios, lo que representa más del 40% de la población del país, según una nueva investigación de Ormax Medios de comunicación.

La quinta edición del informe de la audiencia OTT OTT: 2025 revela un mercado en maduración donde el crecimiento ha moderado al 10% año tras año, por debajo de las tasas de expansión del 13-14% observadas en 2023 y 2024. Sin embargo, el desarrollo más notable es el crecimiento explosivo del 87% en TV conectado A la audiencia, con 129.2 millones de usuarios activos que ahora miran contenido de transmisión en pantallas de televisión.

«El fuerte aumento en la base de audiencia de televisión conectada es particularmente sorprendente para un mercado considerado durante mucho tiempo como móvil primero», dijo Shailesh Kapoor, fundador y CEO de Ormax Media, que realizó el estudio en 15.600 encuestados en la India urbana y rural durante junio y julio de 2025.

La investigación define al público de transmisión como cualquiera que haya visto al menos un video en línea, gratis o pagado, durante el mes pasado. Las suscripciones paga activas, incluidas las inclinadas con servicios de telecomunicaciones y agregadores de transmisión, totalizan 148.2 millones de cuentas.

El aumento de la televisión conectada se traduce en aproximadamente 35-40 millones de hogares ahora equipados con televisores inteligentes o dispositivos de transmisión, marcando un cambio significativo en la visualización de los hábitos que podrían remodelar las estrategias de contenido para plataformas que compiten en la nación más poblada del mundo.

Dramas legales como la «justicia penal: un asunto familiar» de Jiohotstar, que Tomó las recientes listas de transmisión de Ormax Con 27.7 millones de espectadores, demuestre el apetito por el contenido premium que se beneficia de la presentación de la pantalla grande.

«En respuesta a los comentarios de los líderes de la industria, hemos ampliado la edición 2025 para incluir nuevas secciones en el tiempo dedicado a contenido digital, idiomas preferidos, formatos de contenido y hábitos de medios», dijo Keerat Grewal, jefe de desarrollo comercial para transmisión, televisión y marcas en Ormax Media.

La firma de consultoría de medios con sede en Mumbai lanzó el informe anual en 2021 para proporcionar datos de terceros creíbles para la industria de transmisión de la India a través de la investigación primaria. Cada edición ha crecido en alcance y profundidad, ofreciendo ideas para plataformas, anunciantes, creadores de contenido e inversores que navegan por el panorama competitivo.

El estudio exhaustivo desglosa el universo de 601,2 millones de usuarios por datos demográficos que incluyen género, edad, estado económico, geografía y niveles municipales.