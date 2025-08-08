La audiencia de ‘snl50’ era ‘terrible’, solo gente famosa ‘

El especial de 50 aniversario de «Saturday Night Live» en febrero puede haber sido asistido por todos, desde Robert de Niro hasta Kim Kardashian, pero según el alumno de «SNL» Pete DavidsonLa audiencia dentro de la habitación era «terrible».

En una aparición en «Late Night With Seth Meyers» el miércoles, Davidson, que protagoniza la nueva comedia «The Pickup» con Eddie Murphy, reveló que no había tantas risas durante el show en vivo como cabría esperar.

«Bueno, como saben por ‘Snl40’, una audiencia terrible», dijo Davidson a Meyers. «Es una audiencia terrible. Es solo personas famosas y personas famosas solo como ellos».

Sin embargo, Davidson admitió que él también es «culpable de esto», con Meyers bromeando: «Recuerdo que cuando estaba jugando la pre-cinta, eras el único riendo. Estuvimos como, ‘Oh, él viene demasiado caliente'».

Para el especial, Davidson repitió a su famoso personaje de Chad en un boceto previo a la grabación con la miembro original del elenco Laraine Newman. «Es mi único personaje que tengo que hacer. En ocho años de ‘SNL’, tuve un personaje», dijo Davidson con una sonrisa. «Pero no es un personaje muy halagador. Todos estaban tan emocionados de ver a Laraine, y luego solo tengo la camisa apagada».

A pesar de la falta de entusiasmo, Davidson admitió que la audiencia no era todo malo, incluso tenía que sentarse junto a Meryl Streep.

«Meryl gobierna», dijo Davidson sobre el ganador del Oscar. «Llego a mi asiento y solo miro y digo: ‘Esto no puede ser correcto’. Y fue Meryl Streep y me senté y pensé: ‘Lamento mucho estar sentado a tu lado. Y ella era muy agradable «.

Mira la entrevista completa de Davidson con Meyers a continuación.