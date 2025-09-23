La audiencia de caso inmoral de AKBP Fajar, marcada por una manifestación hasta que fue procesado 20 años de prisión

Kupang, VIVA – El juicio del caso inmoral que atrapó al ex jefe de policía de Ngada, East Nusa Tenggara (NTT), Akbp fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, nuevamente en el Tribunal de Distrito de la Clase 1A de Kupang (PN), lunes (22/09/2025). Este juicio ingresó a la agenda de las demandas de lectura del fiscal (JPU).

Durante el juicio, el fiscal emitió el reclamo penal de prisión de 20 años al acusado. La demanda se basa en artículos relacionados con el delito penal de violencia sexual contra menores. Según el fiscal, las acciones del acusado no solo hirieron a la víctima, sino que también empañaron a la institución policial porque fue llevada a cabo por un funcionario de la ley.

AKBP Fajar fue exigido de 20 años en prisión en el Tribunal de Distrito de Kupang, NTT Foto : Frits Floris/Tvone/Kupang

Mientras tanto, fuera de la sala del tribunal, cientos de masas que son miembros de la solidaridad de la violencia y la discriminación contra los grupos minoritarios y vulnerables (testigos menores) realizaron una manifestación. Instaron que el panel de jueces condenó una sentencia máxima de acuerdo con las regulaciones aplicables.

La mayoría de los participantes de la acción fueron mujeres que trajeron carteles que contenían críticas a las acciones del acusado. Las masas consideraron que el crimen cometido por Fajar contra tres menores, luego los registraron y los diseminaron a sitios de pornografía extranjeros, había dañado la imagen de la nación a los ojos internacionales.

«Este acto no solo dañó a la víctima, sino que también empañó la cara de Indonesia, especialmente al culpable de los oficiales de policía», gritó uno de los oradores en la acción.

Las masas también recordaron al panel de jueces que eran profesionales y no afectados por ninguna parte para eliminar la decisión. Juegan, el castigo máximo es la única forma de proporcionar un sentido de justicia a las víctimas.

Después de pronunciar un discurso y leer la declaración de actitud, el representante masivo presentó los documentos de demanda moral al presidente del Tribunal de Distrito de la Clase 1A de Kupang, Feri Haryanto. Después de eso, las masas se dispersaron de manera ordenada sin perturbar la prueba (Frits Floris/Tvone/Kupang).