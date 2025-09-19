La atrevida versión de la ex guardia de las estrellas sobre el futuro de los guerreros de Kuminga

El Guerreros de Golden State he pasado todo el verano encerrado en un punto muerto con Jonathan Kuminga. El delantero de 22 años quiere seguridad y control. Golden State quiere flexibilidad. Con un campamento de entrenamiento a menos de dos semanas de distancia, un ex jugador está sopesando, y se pone de lado con Kuminga.

En la edición del jueves de su Podcast Club 520, Jeff Teaguequien jugó 12 temporadas en la NBA, explicó por qué Kuminga tiene razón al impulsar un contrato de tres años con una opción de jugador.

«No quiere una opción de equipo. ¿Quién quiere una opción de equipo cuando son tan jóvenes, honestamente?» Dijo Teague. «No quieres una opción de equipo en tu trato. Desea una opción de jugador. Desea poder controlar su destino».

Teague argumentó que una opción de jugador le daría a Kuminga la libertad de probar el mercado si supera las expectativas, sin dejar de proporcionar seguridad si las cosas van de lado.

«Si tienes un buen año 1 y un buen año 2, quieres poder optar por no participar y obtener una bolsa nueva». Teague continuó. «Pero si tengo un gran año y tengo una opción de equipo, me traerán de vuelta ese mismo año con dinero más bajo … Desea poder tener esa opción para salir de allí».

Por qué la estructura del contrato de los Warriors es el punto de conflicto

Los Warriors han hecho múltiples ofertas esta temporada baja, incluida una Dos años y $ 45 millones tratan con una opción de equipo y una propuesta de tres años y $ 75.2 millones con la misma estipulación. Cada vez, el campamento de Kuminga retrocedía.

De acuerdo a Anthony Slater y Shams Charania de ESPNdueño Joe Lacob y GM Mike Dunleavy Incluso voló a Miami en agosto para reunirse con Kuminga y el agente Aaron Turner en un esfuerzo por romper el punto muerto. El problema central sigue siendo el mismo: Golden State quiere un acuerdo que pueda moverse en la fecha límite de intercambio si es necesario. Kuminga quiere estabilidad y la capacidad de controlar su próximo paso.

Teague dejó en claro por qué cree que la postura de Kuminga está justificada. «Está tratando de solidificar ese dinero durante dos años y luego poder seguir adelante porque sabe que va a jugar bien». Dijo Teague. «Pero él también quiere saber, como, ‘Si no estoy jugando bien … ustedes no pueden simplemente cortarme [during] Ese tercer año. Tengo la opción de volver si no estoy jugando bien ‘».

Los movimientos de la lista de Golden State se atascan en el limbo

El estancamiento no es solo sobre Kuminga, sino que está congelando el resto de los planes de temporada baja de Golden State. ESPN informó eso Jimmy Butler y Draymond Green ya se han comunicado con Kuminga para verificar «sus planes y su mentalidad. » Mientras tanto, múltiples fichajes veteranos están esperando en espera.

Según los informes, los Warriors han alineado acuerdos para Seth Curry, Al Horford, De’anthony Meltony Gary Payton IIPero ninguno se puede finalizar hasta que se resuelva la situación de Kuminga.

Los Warriors han tenido fuertes discusiones de agentes libres con los siguientes jugadores: Al Horford Gary Payton Iide’anthony Meltonseth Curry Los veterinarios de Golden State saben de estas discusiones, por lo que no están agotados por la inactividad. (a través de @Shamscharania, @anthonyvslater) – TheWarriorstalk (@thewarriorstalk) 15 de septiembre de 2025

Por ahora, el enfrentamiento continúa. Golden State no quiere perder a un jugador joven por menos de lo que creen que vale. Kuminga no quiere comprometerse con un acuerdo que lo encienda para que sea un peón comercial. El campamento de entrenamiento se avecina, y ambas partes se están quedando sin tiempo para decidir cómo avanzará esta asociación.