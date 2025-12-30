La atrevida entrada oficial de Irán al Oscar

Este año, hay dos películas compitiendo por el mejor largometraje internacional Oscar, ambientadas en Irán, siguen a un grupo de personas, en su mayoría desconocidos entre sí, que viajan en una furgoneta con una persona a la que quizás tendrán que enterrar en el desierto.

Uno de ellos es “Fue sólo un accidente”, de Jafar Panahi, ganador de la Palma de Oro, que el régimen iraní nunca consideraría someter a la consideración de la Academia. Panahi enfrenta problemas legales en su país por sus críticas abiertas al gobierno. En cambio, el thriller representa a Francia. El otro título con esa premisa compartida es “Causa de muerte: Desconocida”, entrada oficial de Irán, por el escritor y director. O Zarnegarun debut cinematográfico de un guionista experimentado que podría haberle ganado atención internacional en circunstancias diferentes, pero no entró en la lista de finalistas de la categoría.

Aunque inevitablemente eclipsada, “Cause of Death: Unknown” no es de ninguna manera una selección desdentada sancionada por el estado, lo que se vuelve más sorprendente a medida que se revela como una narrativa políticamente entrelazada en cada paso y en la historia de fondo de cada uno de los personajes en el conjunto de primer nivel, aunque de una manera menos abierta que en el proyecto más confrontativo de Panahi.

Con una conducta severa, Ahmad (Banipal Shoomoon), un hombre bigotudo, intenta calmar a un chico más joven que llora dentro de un coche en la escena inicial. Más tarde, mientras viajaba en una camioneta taxi por un paisaje árido, Ahmad revelará que pasó un tiempo en prisión. Cuanto más se involucran en una situación que podría llevarlos a todos tras las rejas, surgen fragmentos de información fragmentaria sobre cada uno de los pasajeros.

El conductor, Majid (Ali Mohammad Radmanesh), tiene sentimientos románticos por su copiloto, Najveh (Zakieh Behbahani), una mujer sorda que mantiene una relación con un abusador doméstico. Naser (Alireza Sani Far), un hombre cuyo padre era funerario, lleva una maleta que eventualmente cambiará por dinero. Sentados atrás están Peyman (Soheil Bavi) y Bahar (Neda Jebreili), una pareja joven que busca salir ilegalmente del país porque su activismo político lo ha puesto en riesgo de ser detenido. Con ellos viaja Esmaeil (Reza Amouzad), un hombre desesperado y sin suerte cuyas ropas y zapatos andrajosos delatan que está en las garras de una pobreza casi abyecta.

Hay un pasajero más a bordo, un hombre dormido que se cae de su asiento cuando Majid frena bruscamente al principio del viaje. La parada no planificada marca un hito en su viaje colectivo. Una gran suma de dinero entra en escena, pero también un cadáver con el que tienen que lidiar. Zarnegar opera con un guión magníficamente calibrado. Debe andar con cuidado al abordar temas controvertidos en su tierra natal o enfrentarse al destino de Panahi (recientemente condenado a un año de prisión y con prohibición de salir de Irán). Los intercambios del viajero exasperado, a menudo cautelosamente acusatorios, se desarrollan como si todos estuvieran probando cuán potentemente pueden implicar que los demás quieren quedarse con el dinero en efectivo. Las tensas escenas brindan a los actores un campo de juego para brillar individualmente en acaloradas discusiones, momentos aleccionadores de empatía y conversaciones dolorosamente honestas sobre lo que viene después de un evento que cambia la vida.

La decisión sobre cómo proceder debe tomarse antes de llegar a un punto de control. Tanto mentir como decir la verdad sobre lo sucedido podría causarles problemas similares. Si en algo pueden estar de acuerdo todos es en su desconfianza hacia las instituciones. El hecho de que a mitad del camino sean abordados por agentes de policía que los tratan con sospecha a pesar de no saber lo que esconden demuestra su vacilación. A su vez, los fajos de billetes de un dólar ofrecen una oportunidad que ninguno de ellos creía posible. Naser, por ejemplo, podría pagar los tratamientos médicos de su esposa. Sus respectivas penas podrían, si no borrarse por completo, al menos disminuirse. Cuando los hombres discuten el tipo de cambio entre la moneda estadounidense y el toman iraní, la precariedad de sus realidades se presenta de una manera materialmente concreta.

Contra los fondos en blanco en medio de la nada, el director de fotografía Davood Malek Hosseini puede concentrarse en las elevaciones más notables a la vista: los rostros enfurruñados de estos hombres y mujeres que desean defender su honor, al menos frente a los demás, pero que se sienten tentados a actuar de manera egoísta, enfrentando un enigma moral mientras están en necesidad. Las causas de su aflicción no sólo son conocidas sino que se ciernen sobre ellos, y todas ellas conducen a quienes están en el poder y a su manejo del país. La mención explícita de la pena de muerte como la fuente de la miseria de un pasajero y su necesidad de dinero ensangrentado (una posibilidad para los ciudadanos comunes), así como la ira juvenil de Peyman contra las injusticias que lo obligaron a huir, se sienten definitivamente cargadas de desafío, incluso si se miden.

Al final, el único testigo de sus elecciones es la arena que ocultará sus secretos y la conciencia de los demás. En la tradición de Panahi, Asghar Farhadi, Mohammad Rasoulof y otros cineastas iraníes cuyas historias giran en torno a pruebas imposibles de moralidad bajo limitaciones sociopolíticas inimaginables, Zarnegar ofrece un final impactante que anula cualquier mínimo de esperanza que hubieran alcanzado. Su victoria sólo puede lograrse a expensas del sufrimiento de otra persona. Aunque todos sabían que desde el inicio de la terrible experiencia, la culpa se instala.