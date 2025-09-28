La atracción de uth Aion, ¿qué tan rentable?

Yakarta, Viva – Gac Indonesia introdujo oficialmente UT Aion en Yakarta. La presencia de este último hatchback eléctrico fortalece el compromiso de la compañía en presentar un vehículo ecológico que sea elegante, eficiente y asequible para los consumidores en el país.

Más que un diseño moderno, Aion Ut enfatiza un programa de garantía que proporciona calma para el propietario de un vehículo eléctrico. Este modelo es uno de los primeros EV en Indonesia que ofrece una garantía de por vida (garantía de por vida) para baterías, motocicletas y controladores.

No solo eso, GAC también ofrece garantía de vehículos por hasta 8 años o 160,000 kilómetros y mantenimiento gratuito durante 3 años o 40,000 kilómetros.

Según el CEO de GAC Indonesia, Andry CIU, se tomó este paso para reducir la preocupación de los clientes potenciales de durabilidad y el costo de mantenimiento de automóviles eléctricos.

«Lo haré es una solución a la movilidad futura que presentamos a los consumidores indonesios. Con precios asequibles, diseño elegante y garantías integrales de garantía, estamos seguros de que Aion UT puede ser la principal opción de vehículos eléctricos para la comunidad urbana, las familias, para la generación más joven «, dijo en un comunicado oficial, el domingo 28 de septiembre de 2025.

Aion Ut se produce localmente en Indonesia, marcando la gravedad de GAC en la construcción de una base a largo plazo en el mercado nacional. Antes de llegar en manos de los consumidores, este automóvil también se someterá a una serie de pruebas de carreteras en diversas condiciones, para garantizar el rendimiento y la comodidad de acuerdo con las necesidades de la gente indonesia.

El público conocía por primera vez a Aion Ut cuando se exhibía en el Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 en Tangerang. En ese momento, este automóvil eléctrico inmediatamente llamó la atención gracias al diseño y la tecnología futuristas transportados. De hecho, Aion Ut ganó un premio.

La variante premium de Aion UT está equipada con una capacidad de batería de 60 kWh con una distancia de hasta 500 kilómetros. El interior está equipado con una pantalla grande, conectividad inteligente y sistema de seguridad Adigo.

Mientras tanto, la variante estándar viene con una batería de 44.12 kWh capaz de viajar una distancia de 400 kilómetros, adecuada para el uso diario en áreas urbanas con costos operativos más eficientes.

El precio oficial de Aion Ut comienza desde RP325 millones para variantes estándar y RP363 millones para variantes premium. Los consumidores que desean un toque personal pueden elegir la opción de dos tono con un RP3 millones adicional.

Con una combinación de precios competitivos, diseño futurista y programas de garantía integrales, se espera que el uso acelere la adopción de vehículos eléctricos en Indonesia.