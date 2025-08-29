La atmósfera del funeral de Ojol fue atropellada por Rantis Brimob Tense, el jefe de policía regional del metro fue perseguido por las masas y gritó por el asesino

Yakarta, Viva – La atmósfera tensa coloreando la procesión fúnebre Affan kurniawan en TPU Karet Bivak, Central Yakarta, viernes 29 de agosto de 2025. Cientos de conductores en línea de Ojek (OJOL) que estaban presentes se aventuraron sus emociones gritando al gritar Lástima del metro de jayaEl inspector general de policía Asep Edi Suheri, como un «asesino».

Affan murió después de ser atropellado por un coche Rantis Brote Durante la manifestación frente al Parlamento de Indonesia/MPR, jueves por la noche, 28 de agosto de 2025. Su cuerpo fue enterrado con sollozos de la familia, parientes y cientos de compañeros de los pilotos de Ojol que acompañaron al Liang Lahat.

Sin embargo, la tensión estalló cuando el Kapolda estaba a punto de abandonar la ubicación. Las masas enojadas gritaron en voz alta mientras señalaban al general de dos estrellas como parte responsable.

«¡Asesino! ¡Asesino!» Gritó varios conductores emocionales de Ojol.

La situación se estaba calentando cuando algunas personas intentaron acercarse al grupo de Kapolda. Los oficiales de TNI que custodiaban inmediatamente formaron una barricada para evitar enfrentamientos. De hecho, había una botella arrojada a la policía antes de finalmente el Kapolda logró salir del área de entierro con una escolta apretada usando un automóvil oficial negro.

Para tener en cuenta, el conductor de OJOL llamado Affan Kurniawan fue asesinado después de ser golpeado y luego atropellado por Rantis Brimob Car. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos.

Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados. Todavía se están examinando intensamente porque están en el mortal rantis. La séptima identidad es Kompol C, Aibda M, Bripka R, Brigadier D, Bribda M, Baraka Y y Baraka D.