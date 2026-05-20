La atención mundial se centra en Beijing mientras Putin y Xi se reúnen tras la gira de Trump por China

El presidente ruso Vladimir Putin está en China para reunirse con el líder chino Xi Jinping, días después de que el presidente estadounidense Donald Trump concluyera su visita a Beijing.
Putin estará en China el martes y miércoles mientras Beijing busca mantener relaciones estables con Estados Unidos y al mismo tiempo preservar fuertes vínculos con Rusia.
Putin y Xi planean discutir la cooperación económica entre los dos países, y también «cuestiones internacionales y regionales clave», dijo el Kremlin. La visita coincide con el 25º aniversario del Tratado de Amistad entre China y Rusia firmado en 2001.
