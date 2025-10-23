La astuta estrategia de los traficantes de drogas para convertir a los niños en mensajeros: para que puedan salir fácilmente

Jacarta – policia nacional revela los sorprendentes hechos detrás de la operación de erradicación drogas de enero a octubre de 2025. De los 51.763 sospechosos en casos de drogas, resulta que 150 de ellos son niños.

El director de Delitos Narcóticos de Bareskrim Polri, general de brigada Eko Hadi Santoso, reveló que muchos de los niños fueron utilizados como mensajero por los sindicatos de la droga.

A bandar explotar las lagunas en las leyes de protección infantil para que puedan escapar fácilmente de la trampa de delitos graves.

«Cuando se trata de niños, la mayoría de sus roles son usuarios y mensajeros. Es una persona inteligente, sí, utilizar niños mensajeros para que puedan salirse con la suya fácilmente en delitos juveniles», dijo el general de brigada Eko de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Nacional, citado el jueves 23 de octubre de 2025.

Según él, este patrón muestra una nueva forma de operar de las redes de drogas, es decir, utilizar la vulnerabilidad de los menores como escudo legal.

Sin embargo, la Policía Nacional continúa atendiendo los casos de estos niños de acuerdo con la Ley de Protección a la Infancia, con un enfoque discrecional y de rehabilitación de los usuarios.

«Con los niños el trato es muy especial. Nos coordinamos con la PPA, PPO y otras instituciones relacionadas», añadió Eko.

Bareskrim Polri señaló que en los últimos 10 meses se han descubierto 38.934 casos de drogas en toda Indonesia.

Además de tomar medidas contra los perpetradores, la Policía Nacional también está colaborando con varias partes, incluido el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Director General de Prisiones para reprimir el tráfico de drogas en las prisiones y prevenir el reclutamiento de niños en redes de tráfico.



Kabareskrim y Dirtipid Narkobareskrim Polri durante una rueda de prensa sobre drogas

Policía Nacional revela casos de drogas de enero a octubre de 2025

Bareskrim Polri reveló los principales resultados de las operaciones de erradicación de drogas entre enero y octubre de 2025.

Durante ese período, la Policía Nacional, junto con 34 policías regionales de toda Indonesia, afirmaron haber descubierto 38.934 casos de drogas y arrestado a 51.763 sospechosos, incluidos 157 extranjeros.

El Oficial de Investigación Criminal de la Policía Nacional, Comisionado General Syahardiantono, dijo que este logro fue el resultado de la sinergia entre agencias en la lucha contra el narcotráfico.

«La erradicación de las drogas no se puede hacer sola. Este es el resultado del trabajo conjunto entre la Policía Nacional, BNN, Aduanas e Impuestos Especiales y los ministerios relacionados», dijo Syahardiantono en una conferencia de prensa en la Unidad de Investigación Criminal de la Policía.

Del total de 51.763 sospechosos, 150 de ellos eran niños. Syahardiantono dijo que su manejo siguió el mecanismo de la Ley de Protección Infantil.

«Quien esté involucrado, definitivamente tomaremos medidas firmes. Pero en el caso de los niños, todavía nos guiamos por las normas de protección infantil», afirmó.

Se sabe que los datos de la Policía Nacional arrojan que hay 2.764 mujeres sospechosas. Mientras tanto, el mayor número de sospechosos masculinos fue de 48.692 personas.

Mientras tanto, del total de decenas de miles de sospechosos, algunos son categorizados como usuarios y rehabilitados a través del mecanismo. justicia restaurativa.

«De la cifra anterior, se han llevado a cabo 1.072 programas de rehabilitación en 832 casos para sospechosos clasificados como víctimas de abuso de drogas a través de justicia restaurativa«, dijo.

