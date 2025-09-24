La Asociación del Inspector General Agus Gagas ‘Kakorlantas en su tiempo’

Yakarta, Viva – Kakorlantas Polri Inspector General Pol Suryonugho inició la formación de una comunidad titulada «Kakorlantas en su tiempo». Esta idea surgió como un esfuerzo para mantener la continuidad de la amistad, fortalecer la red de unión, así como preservar los nobles valores del liderazgo en el cuerpo del Cuerpo de Tráfico Polri.

Esta comunidad está diseñada como un foro para los antiguos Kacorlantas de cruzado para permanecer conectados con los funcionarios activos. Más que un foro amistoso, se espera que «Kakorlantas en su tiempo» sea un espacio estratégico en la transferencia de experiencia, ideas de intercambio, para proporcionar información constructiva para el desarrollo de políticas de tráfico futuras.

«Cada kakorlantas en su época tiene diferentes desafíos e innovaciones. A través de esta comunidad, queremos cuidar la sostenibilidad, respetar los servicios de los predecesores, así como tomar lecciones valiosas para la próxima generación», dijo el inspector general Agus Suryonugroho en Jakarta, miércoles 24 de septiembre de 2025.

La Asociación de «Kakorlantas en su tiempo» tiene varios beneficios estratégicos, incluido un contenedor para la amistad y la unión entre los ex y los funcionarios activos; Transferencia de conocimiento y experiencia como una disposición para enfrentar la dinámica del tráfico que continúa creciendo.

Tanks estratégicos que pueden proporcionar información objetiva y visionaria para la Policía Nacional; Preservación de los valores y la historia del liderazgo, de modo que cada vez que el servicio se registra como un legado valioso.

Con la formación de esta asociación, la policía nacional Korlantas espera crear una generación cada vez más sólida de sinergia. Esto fortalecerá la imagen de Korlantas como un adaptativo, precisión y siempre listo para proporcionar el mejor servicio para la comunidad.

«Esta comunidad no solo mantiene la amistad, sino que también mantiene el marwah, el legado y la continuidad del liderazgo de Korlantas. Desde aquí, se nació la unión para continuar construyendo seguridad del tráfico en Indonesia», dijo Kakorlantas.