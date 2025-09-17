La Asociación de la Unión de los Trabajadores de la Asociación de Protección Legal débil de los trabajadores mineros

Yakarta, Viva – Presidente Asociación Sindicato Indonesia (Aspiración), Mirah Sumirat evaluó que el caso legal que atrapó a dos trabajadores mineros de níquel en PT Wana Kencana Mineral (PT WKM), reflejaba la débil protección legal para los trabajadores del sector minero en Indonesia.

Dos trabajadores de PT WKM, a saber, Awwab Hafidz y Marsel Biaalembang, se encuentran actualmente en pruebas relacionadas con la instalación de participaciones en el área de permisos de negocios mineros de la compañía (IUP).

De hecho, la acción se llevó a cabo en la dirección y el permiso oficial de la compañía donde trabajaban.

«La criminalización de los trabajadores mineros claramente no puede justificarse. Si hay problemas legales, lo que debe ser responsable es la corporación, no los trabajadores que solo realizan instrucciones», dijo Mirah en su declaración, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Según él, este caso confirmó la posición vulnerable de los trabajadores mineros que a menudo son víctimas de conflictos de intereses entre las empresas y la mafia minera.

Hizo hincapié en que el gobierno y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben garantizar que el proceso de juicio se ejecute de manera justa, transparente y a favor de los hechos legales, no ciertos intereses.

Además, Mirah enfatizó que su partido también alentó la presencia de una regulación más asertiva con respecto a la responsabilidad de la compañía, de modo que los trabajadores ya no se utilizarían como un «sacrificio» en los conflictos comerciales.

«El estado debe estar presente para proteger a los trabajadores mineros de manera óptima», dijo Mirah.

«La objetividad del tribunal en este caso será un mensaje importante de que la ley no debe usarse para oprimir a los trabajadores, sino para proteger y defender la justicia», dijo.

Como aportes para el proceso judicial, la aspiración del presidente entregó cinco puntos importantes para jueces y tribunales en el manejo de este caso:

1. Ver el papel de trabajadores proporcionalmente. Los trabajadores mineros solo realizan instrucciones de la empresa, por lo que la responsabilidad principal no debe cargarse a las personas.

2. Priorizar el principio de justicia y protección laboral. Los trabajadores no deben ser víctimas de criminalización en conflictos comerciales.

3. Verifique la legalidad de una licencia comercial en profundidad. Si la compañía tiene un IUP válido, entonces el trabajador que instala apuestas no puede ser condenado.

4. Rechazar la intervención externa. El juicio debe estar libre de presión política y los intereses de la mafia minera.

5. Priorización de certeza legal y derechos humanos. El tribunal está obligado a garantizar que la ley sea confirmada por la justicia, no un medio para suprimir a los trabajadores.