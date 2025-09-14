La Asociación de Emprendedores apoya las recomendaciones de MUI sobre el Programa de Garantía Halal MBG

Yakarta, Viva – hombre de negocios Los miembros de tres asociaciones expresaron su pleno apoyo a las recomendaciones del Consejo de Ulema de Indonesia (MUI) relacionados con la importancia de las garantías halal en la implementación de programas de alimentación nutricional gratuitas (Mbg).

Leer también: Moment Gibran revisa el programa MBG en Batam con Titiek Soeharto



Las tres asociaciones son la Asociación de Empresarios de la Cocina de Nutrición Nutritiva de Indonesia (Gapembi), la Asociación de Emprendedores de Contenedores de Alimentación Indonesia (APMAKI) y la Asociación de Productores de Equipos de Cocina y Alimentación (Aspradam).

Como socio estratégico para proporcionar higiénico, seguro y de acuerdo con los estándares halal, estas tres asociaciones están listas para colaborar con el gobierno, la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), así como todos los interesados.

Leer también: Hay un incentivo de la vivienda de Kur, el ministro Ara Wanti-Wanti Hipmi: No todos los empresarios son correctos





La Asociación de Emprendedores apoya las recomendaciones de MUI sobre el programa Halal MBG

«Nuestro apoyo incluye la provisión de bandejas de alimentos y otros equipos de alimentos seguros que es seguro para la salud de acuerdo con los Estándares Nacionales de Indonesia (SNI) y Halal certificados para garantizar el funcionamiento suave del programa MBG en toda Indonesia», dijo el Secretario General de APMAKI, Ardy Susanto en su declaración, el domingo 14 de agosto, 2025.

Leer también: Declaración de Deddy Corbuzier Skini de los miembros de DPR que hablaron de manera imperscial, ¡había un elemento de intención!



Ardy dijo que los productores nacionales están listos para satisfacer las necesidades del programa de bandeja de alimentos MBG. Según la capacidad de producción estimada de los miembros, la industria nacional ahora puede producir alrededor de 10 millones de unidades de bandeja de alimentos por mes o alrededor de 100 millones de unidades por año.

«Con esta capacidad, los productores nacionales están listos para hacerse cargo de la mayoría de los suministros que se han importado desde el extranjero, así como para garantizar los estándares halal, de seguridad y calidad de acuerdo con las necesidades de MUI, SNI y BGN», dijo.

Ardy afirmó, en una reunión conjunta de las tres asociaciones, todos comprometidos con el éxito del programa MBG iniciado por el Sr. Presidente Prabowo. Según Ardy, estas tres asociaciones garantizarán que el programa MBG se evite del riesgo potencial de usar cubiertos que no estén de acuerdo con los estándares, porque los productos industriales nacionales se han garantizado la calidad de acuerdo con los estándares SNI y Halal.

La industria nacional, dijo, era imposible atreverse a producir bienes falsos o usar materiales SS 304 que no estaban de acuerdo con las especificaciones, ya que se encontraron muchos productos KW en el mercado, algunos incluso incluían el logotipo de SNI pero aparentemente no cumplían con los estándares.

«Al involucrar a los productores nacionales, la calidad de los utensilios de alimentación en el programa MBG estará más garantizada y la comunidad está protegida de productos falsos. Estamos comprometidos solo a presentar productos de acuerdo con los estándares SNI y Halal», dijo Ardy.



Gibran revisando el programa MBG con Titiek Soeharto en Batam Foto : Oficina de la Secretaría del Vicepresidente

Mientras que el presidente de Gapembi, H. Alven Stony, enfatizó que comer empresarios de cocina está listo para apoyar este programa al proporcionar cocinas higiénicas, de acuerdo con los estándares nutricionales, y obedientes a las recomendaciones de MUI.

«También apelamos que los cabezales SPPG pueden ser pro -activos para garantizar que el SPPG que gestionan utilizar USA de alimentación halal y utensilios de cocina y garantizar los aspectos de Thoyib de acuerdo con las recomendaciones de MUI dirigidas al jefe de BGN», dijo Alven.

Mientras que el presidente de Apmaki, Alie Cendrawan, dijo que la industria de contenedores de alimentación incorporada con Apmaki ya tiene una capacidad de producción de 8,5 millones de sets por mes. Además, Apmaki también está listo para aumentar la capacidad de producción para garantizar la distribución de la bandeja de alimentos que coincida con los estándares Halal y SNI si el gobierno y BGN.

Aspradam se aseguró de que la compañía que produzca cocina y comidas que eran miembros de su asociación tenían una capacidad de producción de 2 millones de sets por mes y también estuvieran lista para agregar instalaciones de producción para garantizar el suministro de equipos con la más alta calidad para que el programa MBG funcionara de manera efectiva y sostenible.

Basado en la presentación de BNG en la Reunión IX de la Comisión IX de la Cámara de Representantes el 8 de septiembre de 2025, este programa MBG tiene una escala muy grande con un objetivo de 82.9 millones de beneficiarios en 2025 y 74.56 millones de beneficiarios en 2026 que se extienden en 38 provincias y 509 distritos/ciudades.

Para apoyar el logro de estos objetivos, el gobierno ha preparado un presupuesto significativo, que es RP71 billones en 2025 y aumentó a RP268 billones en 2026, donde se asignó la mayor porción para la provisión de alimentos nutritivos para niños escolares y grupos vulnerables.

Con un alcance tan amplio y una fuerte certeza fiscal, el apoyo a las necesidades logísticas, incluida la bandeja de alimentos, continuará aumentando y sostenible.

«Nosotros, otras tres asociaciones nacionales empresariales, estamos listos para asumir un papel estratégico con una capacidad de producción que puede satisfacer las necesidades de millones de unidades de bandejas alimentarias cada mes, de modo que la implementación del programa MBG puede ejecutarse de manera efectiva, eficiente y apoyar la independencia de la industria nacional», concluyó el presidente de Apmaki, Alie Cendrawan.