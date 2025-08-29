La Asociación de conducir de OJOL insta al jefe de policía nacional transparente con respecto a Ojol, quien fue asesinado por Rantis Brimob

Yakarta, Viva – La tristeza profunda envolvió la comunidad de taxistas de motocicletas en línea (ojol) en toda Indonesia. La Asociación de conductores de taxistas en línea de Garda Indonesia anunció una actitud oficial después de la muerte de Affan Kurniawan (21), un conductor de Ojol que fue asesinado por un vehículo táctico (Rantis) Brote Durante una manifestación caótica en el área de Penjernihan Road, Tanah Abang, Central Yakarta, jueves 28 de agosto de 2025.

En su declaración, la Guardia Indonesia afirmó que Affan no era parte de los disturbios, pero la víctima estaba atrapada en el medio del choque. Consideraron que este evento era un duro golpe para todos los conductores de Ojol en el país.

«Este incidente fue un fuerte golpe para todos los taxistas de motocicletas en línea en Indonesia, especialmente para la familia extendida de Garda Indonesia. Affan Kurniawan, que trabajó como socio del conductor de Gojek, no fue parte de los disturbios, sino una víctima que estaba atrapada en medio de una situación de choque», la declaración oficial de Garda Indonesia, el viernes 29 de agosto, 2025.



Captura de pantalla BRIMOB CAR TÁTICO BARCUDA LINDAS Men usa chaquetas Ojol.

Garda Indonesia insta a fondo y la ley de los perpetradores

Garda Indonesia transmitió cinco actitudes oficiales relacionadas con esta tragedia. Exigen transparencia, responsabilidad y aplicación de la ley contra los perpetradores.

Primero, la Garda formó un equipo conjunto de hechos independientes para investigar a fondo las acciones represivas del aparato que causó la pérdida de la vida de Affan Kurniawan.

En segundo lugar, exigieron plena transparencia de la Policía Nacional de Indonesia con respecto a la cronología del incidente.

Tercero, Garda instó a los perpetradores a ser castigados con firmeza.

«Cualquiera sea la razón, el aparato estatal debería proteger a las personas, en lugar de causar víctimas», dijo el comunicado.

Además, Garda también pidió la solidaridad nacional de todos los conductores de Ojol y la sociedad civil para supervisar el caso hasta el final. Instaron al gobierno a garantizar la protección y la seguridad de los conductores de OJOL que trabajan en la carretera todos los días.

Siete miembros de Brimob fueron detenidos

Por otro lado, el inspector general de la policía de Metro Jaya, Asep Edi Suheri, se aseguró de que siete miembros de Brimob dentro del mortal Rantis hubieran sido detenidos.

«Y anoche el Kadiv ProPam había dicho que 7 personas todavía estaban bajo investigación y habían sido detenidas», dijo el jefe de policía regional de ASEP en Yakarta, el viernes 29 de agosto de 2025.

Prometió que la investigación se llevaría a cabo de manera objetiva y transparente.

«En el futuro nuevamente veremos de manera transparente y objetiva para que todas las partes puedan seguir a donde está y luego el proceso de investigación», dijo.

Los siete miembros de Brimob fueron detenidos cada uno con las iniciales Kompol C, Aibda M, Bripka R, Brigadier D, Bribda M, Baraka Y y Baraka D.

El llamado a la oración juntos y el mensaje de restricción

Como una forma de solidaridad, la Guardia Indonesia apeló a todos los conductores de Ojol en Indonesia para que mantuvieran oraciones conjuntas y siembra de flores en cada región.

Sin embargo, también recordaron que los conductores de OJOL no son provocados por ninguna parte.

«Para evitar que ocurran tragedias similares, de Garda también le pedimos a otros taxis de motocicletas que se abstengan de que no sean provocados por aquellos que desean chocar los taxis de motocicletas en línea con otros taxis de motocicletas en línea u otras partes», escribió Garda en su declaración.

La tragedia que afirmó la vida de Affan Kurniawan ahora está en el centro de atención pública. El proceso legal para el aparato involucrado será una prueba de transparencia y profesionalismo de la policía, así como los determinantes de la justicia para las familias de las víctimas.