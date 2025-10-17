La Asociación de Agricultores aporta información sobre el plan de envasado uniforme de cigarrillos

Jacarta – Discurso del Ministerio de Salud (Ministerio de Salud) para hacer retroceder política normalización embalaje cigarrillo o empaquetado genérico en el Proyecto de Reglamento del Ministro de Salud (Permenkes) está cosechando ingresar.

Lea también: Migrant Watch alienta a KP2MI a colaborar con Pujiono para formular políticas sobre protección de PMI



Se sabe que el gobierno está haciendo planes para que el Ministerio de Salud (Kemenkes) fomente nuevamente una política de empaquetamiento uniforme de cigarrillos con el mismo color (empaquetado genérico) en el Proyecto de Reglamento del Ministro de Salud (Permenkes).

Lea también: Misbakhun Sentil Purbaya: Dejen de comentar sobre las políticas de otros ministerios



En cuanto a las aportaciones, proceden principalmente de círculos. agricultor y trabajadores que dependen de la industria tabacalera nacional para su sustento. Consideran que esta política no sólo amenaza la sostenibilidad económica de millones de personas, sino que también tiene el potencial de fomentar un aumento de la circulación de cigarrillos ilegales en el mercado.

El secretario general de la Asociación Indonesia de Productores de Clavo (APCI), I Ketut Budhyman, cree que el plan para estandarizar los envases afectará en realidad al sector upstream, especialmente a los productores de clavo.

Lea también: Se considera que el Ministerio de Salud tiene prisa, los elementos agricultores se niegan a finalizar el RPMK para productos de tabaco



«Hasta el 97 por ciento de los cigarrillos en Indonesia utilizan clavo de olor. Hay alrededor de 1,3 millones de agricultores que dependen de esta industria para ganarse la vida», dijo I Ketut Budhyman, citado por VIVA el viernes 17 de octubre de 2025.

Transmitió la pauta de redacción del reglamento que consideró cerrada y de mínimo diálogo. Budhyman puso un ejemplo de algo similar que sucedió con la emisión del PP número 28 de 2024, que también fue visto como una presión sobre el sector tabacalero sin considerar el destino de los agricultores.

Además, espera que el Ministerio de Salud abra un espacio para un diálogo inclusivo involucrando a agricultores, sindicatos y actores de la industria para que las políticas resultantes no sean perjudiciales desde arriba hacia abajo.

Un tono similar fue transmitido por el Presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Cigarrillos, Tabaco, Alimentos y Bebidas de Toda Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Karawang, Bambang Subagyo. Dijo que la política de empaquetado neutro podía tener amplias repercusiones sociales y económicas.



ilustración de la marca de cigarrillos. Foto : ENTRE FOTOS/Muhammad Adimaja

«Alrededor de 26 millones de personas participan en el ecosistema de la industria tabacalera. Desde los agricultores, los trabajadores de las fábricas hasta los pequeños comerciantes se verán afectados si esta política se aplica sin un estudio en profundidad», dijo Bambang.

A pesar de recibir aportes de diversas partes, el Ministerio de Salud enfatizó que la política aún se encuentra en etapa de discusión y es parte de los esfuerzos para controlar el consumo de tabaco para proteger la salud pública. Se dice que el gobierno está equilibrando los aspectos sanitarios y económicos en el proceso de redacción de reglamentos.