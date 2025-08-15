La asistencia social es temporal, empoderamiento para siempre

Brebes, Viva – Regente de BrebesParamitha Widya Kusuma en una voz temblorosa expresó su orgullo al ver a sus ciudadanos capaces de salir de la etiqueta de la pobreza extremo.

Dijo que esto fue cuando 2,000 familias beneficiarias (KPM) fueron declaradas oficialmente ‘Clase UP’ del Programa Family Hope (PKH) en el Edificio del Centro Islámico Brebes. Ya no dependen de alivio Social, pero capaz de satisfacer las necesidades de la vida del negocio en el que está involucrado.

«Brebes a menudo se conoce como un área pobre extrema. Pero hoy estoy feliz de ver que la gente puede vivir próspera. Sus madres están alegres, sus esfuerzos están avanzados y su entusiasmo es extraordinario», dijo, viernes de 1525 de agosto.

Brebes Regent, Paramitha Widya Kusuma

Según él, este logro es una prueba clara de que la asistencia social debe ser la entrada a la independencia, no a la dependencia. Con este logro, Brebes no solo rompió el récord nacional en la graduación de PKH, sino que también se convirtió en un modelo de empoderamiento social basado en la independencia que puede replicarse en otras regiones.

«La asistencia social es temporal, pero el empoderamiento es para siempre», dijo.

El Viceministro de Asuntos Sociales de la República de Indonesia, Agus Jabo, apreció este logro. Según él, Brebes registró el mayor número de graduación de PKH en Indonesia.

«Anteriormente, el Ministerio de Asuntos Sociales se graduó en Malang y UGM. Sin embargo, en este Brebes la mayoría de los participantes a nivel nacional. Transmitimos respeto al gobernador, el regente y todos los compañeros de PKH», dijo Agus.

Mientras tanto, el gobernador de Java Central, Ahmad Lutfi, también afirmó ser barrido en la atmósfera de la emoción. Casi derramó las lágrimas cuando escuchó los comentarios del regente llenos de emociones.

«El regente de mis comentarios casi lloró. Llorar fue la lágrimas de la felicidad, que las madres Brebes pudieron levantarse. Brebes era fértil, como el regente», dijo Lutfi.