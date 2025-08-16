La asistencia de la República de Indonesia está lista para ser enviada a Palestina, Baznas revela el camino de entrega

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la Agencia Nacional Amil Zakat (Baznas), Mo Mahdum, aseguró la preparación de la entrega logística alivio humanidad de la sociedad indonesia para Palestinaen el almacén de Sirakan natural, Egipto.

«Alhamdulillah, hemos llegado a Egipto e inmediatamente revisamos el paquete de asistencia», dijo Mahdum en su declaración, el sábado 16 de agosto de 2025.

Explicó que la verificación realizada estaba comenzando desde la disponibilidad de bienes, condiciones de almacenamiento, hasta la preparación del empaque utilizando madera protectora. «Según el estándar de envío aéreo y terrestre», dijo.

Los gazanes palestinos luchan por asistencia cayeron desde el aire

Mahdum explicó que el proceso de empaque de seguimiento se llevaría a cabo de inmediato, después de que se emitiera un permiso de vuelo en el espacio aéreo de Gaza del Ministerio de Defensa Egipcio.

También reiteró que para enviar asistencia de Egipto, la mayoría de los artículos estaban listos.

«Queremos que esta asistencia llegue rápidamente y brinde beneficios directos para nuestros hermanos en Palestina», dijo Mahdum.

Él dijo, esta asistencia se había almacenado en el almacén desde hace unos meses. Para garantizar que la distribución funcione sin problemas, Baznas también coopera con una serie de socios estratégicos que tienen acceso oficial para distribuir asistencia a los territorios palestinos.

El gas Pertamina distribuye asistencia humanitaria a Palestina

«El primer socio de Baznas en Egipto fue la embajada indonesia, porque todas las actividades de asistencia de Baznas a Egipto fueron coordinadas por la embajada indonesia como el representante oficial del gobierno indonesio», dijo Mahdum.

«En segundo lugar, también estamos trabajando con socios bajo el Ministerio de Asuntos Sociales de Egipto, según recomendaciones de la embajada indonesia. Tercero, socios que están directamente bajo el Ministerio de Asuntos Sociales. Cuarto, estamos trabajando con instituciones de Zakat y limosnas en Egipto», dijo.