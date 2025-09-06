La asistencia de BRI fomenta la expansión, este producto de pañales ecológico de MIPYMES de Surabaya está cada vez más demanda por el mercado

VIVA – Partiendo de la preocupación por la contaminación del río Brantas que a menudo se llena de desechos plásticos desechables, MIPYME de Surabaya, especias, innovaciones de pañales actuales, también conocido como pañal respetuoso con el medio ambiente que se puede reutilizar. De hecho, este negocio abre empleos inclusivos al involucrar a mujeres y personas con discapacidades en el proceso de producción.

Celia Siura, fundadora de Spices, dijo que los pañales desechables se convirtieron en uno de los mayores contribuyentes a los desechos plásticos domésticos. «En el campo, todavía se producen prácticas de escape inapropiadas. Muchos padres están preocupados de que quemar pañales pueda tener un mal impacto en los bebés, por lo que los pañales desechables finalmente se descartan descuidadamente y se amontonan en el entorno que nos rodea», explicó Celia.

Como solución, Celia también diseñó un pañal de tela, donde los residuos de pañales se pueden lavar utilizando detergentes ecológicos, reduciendo así la dependencia de los vertederos (TPS) o el hábito de quemar basura.

«Con un diseño de algodón suave y cómodo, un pañal de especias está equipado con un botón ajustable para que pueda usarse en un rango de vida más largo. Este producto también ha sido verificado por los estándares SNI, garantizando la calidad y la seguridad», dijo.

Para fortalecer la sostenibilidad, las especias también presentan un paquete de adopción práctico, que va desde kits de inicio, opciones de financiación, hasta lavado portátil que se diseñan para que la familia cambie más fácilmente al producto «para repetir».

Los principios circulares y locales se han convertido en una parte importante del viaje de las especias. Esto se debe a que todo el proceso de producción se lleva a cabo en Indonesia a través de una cadena de suministro inclusiva que empodera a las mujeres y las personas con discapacidades. Además, las especias también involucran cuadros de salud, la comunidad de madres capacitadas para actuar como educadores y vendedores a nivel comunitario.

«De esta manera, los ingresos del hogar pueden aumentar, así como fortalecer la alfabetización de salud y medio ambiente a nivel familiar con respecto a los impactos ambientales, los beneficios para la salud, el potencial de ahorros familiares», explicó Celia.

La serie de esfuerzos del negocio de Celia recibió aprecio a nivel nacional. Las especias ganaron un premio Brillante joven emprendedor En 2024 para lo mejor de la mejor categoría de moda y literatura, como una forma de reconocimiento de su contribución en la presentación de soluciones ecológicas al tiempo que empodera a la comunidad.

Celia admitió que el logro también fue un estímulo para que las especias continuaran expandiendo el alcance. Evidentemente, ahora, las actividades operativas, la educación y la comercialización de especias han estado presentes en Mojokerto, Kediri, Jember, Yakarta, a Bali, incluso se sabe que su negocio ha sido exclusivo del gobierno de la ciudad de Surabaya.

En una ocasión separada, Secretario Corporativo Bri Dhanny dijo que la compañía apoya constantemente a MIPYME que pueden traer soluciones de sostenibilidad. Para BRI, la historia de una especia es una prueba de que con el apoyo adecuado, las MIPYME pueden convertirse en movimientos que brindan múltiples beneficios, que van desde mejorar el bienestar familiar, fortalecer la alfabetización en salud hasta la conciencia ambiental.

«A través de varios programas de empoderamiento, queremos dar a luz a más empresarios de MIPYME que no solo están orientados a los negocios, sino que también tienen un impacto positivo en la comunidad y el medio ambiente», dijo Dhanny.