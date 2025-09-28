La asistencia alimentaria indonesia por valor de US $ 12 millones se canaliza para Gaza

Yakarta, Viva – Indonesia distribuir asistencia alimentaria valorado en US $ 12 millones de dólares estadounidenses o alrededor de RP. 200.4 mil millones para residentes GazaA través de la Agencia Mundial de Alimentos (PMA), para responder a la crisis alimentaria en la región.

Leer también: Naciones Unidas: el aire israelí Gaza ataca cada 8-9 minutos



Ministro de Asuntos Exteriores, Sugión explicado, esta asistencia fue parte de las 10,000 toneladas de arroz, que se anunció anteriormente Presidente Prabowo Subianto En la sesión de la Asamblea General de la ONU el martes 23 de septiembre de 2025.

«La decisión conjunta del gobierno palestino e indonesio de distribuir asistencia a través del PMA, se llevó a cabo para que la distribución pudiera tener lugar rápidamente y en el blanco», dijo Sugiono en Nueva York, citado el domingo 28 de septiembre de 2025.

Leer también: Discutiendo el acuerdo sobre Gaza con Oriente Medio, Trump: los rehenes deben ser liberados





Los gazanes hicieron cola para la comida debido a hambre

Sugiono explicó que se eligió el envío a través del PMA porque la situación de seguridad en el campo estaba empeorando, mientras que solo unas pocas organizaciones internacionales tenían acceso directo a Gaza.

Leer también: Oponentes del bloqueo israelí en Gaza, el comité internacional envió una nueva flota



«Esta es la mejor opción dado el difícil acceso a la asistencia a Gaza, mientras que las necesidades de los alimentos hay muy urgente», dijo.

Según Sugiono, el PMA ha sido socio de Indonesia en la distribución de asistencia en varios países. La asistencia de esta vez se entregó al PMA el 24 de septiembre de 2025 para apoyar el programa de respuesta de emergencia en Gaza.

«Como declaró el presidente en la sesión de la Asamblea General de la ONU, Indonesia siempre está lista para proporcionar asistencia de arroz para Palestina», dijo Sugiono.

Agregó, la distribución a través del PMA también para garantizar que los gazanes reciban alimentos listos para el consumo saludable y de calidad. Sin embargo, la entrega de asistencia a Palestina enfrenta restricciones logísticas, incluidas las limitaciones de los almacenes de almacenamiento, los suministros de combustible y el agua limpia en Gaza.

«El compromiso de Indonesia de ayudar a Palestina nunca a retroceder. Este esfuerzo continúa realizándose a través de varios mecanismos y canales disponibles», dijo.

Sugiono agregó, este año el gobierno también había distribuido ayuda por valor de US $ 2 millones o alrededor de RP 33 mil millones, a través de la Cruz Roja Internacional para Palestina.