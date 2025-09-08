La asignación de la casa para los miembros de DPRD de Yakarta es fantástico, aquí están los detalles

JacartaVIVA – Detalles de la aceptación de los miembros del Consejo Representativo Regional (DPRD) Dki Yakarta finalmente reveló.

Números fantásticos, especialmente en la publicación Prestación La vivienda inmediatamente atrae la atención pública porque su valor alcanza Rp78.8 millones por mes.

Basado en datos del documento de recapitulación oficial Llevar a casa el pago Obtenido en julio de 2025, la recepción bruta total de un miembro del DKI Yakarta DPRD alcanzó RP106.5 millones por mes.

Leer también: Rieke Diah Pitaloka Sentila Ministerio de Finanzas del 300 por ciento, instó a la evaluación salarial de Prabowo de todas las instituciones estatales





DKI JAKARTA Reunión plenaria DPRD Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Los detalles incluyen un dinero de representación de Rp2.4 millones, tarifas de paquete de RP240 mil, subsidio de posición RP3.48 millones, subsidios de arroz RP150 mil, asignaciones de agencias de deliberación RP217,500, asignaciones de agencias presupuestarias RP217,500, asignaciones de comunicación intensiva RP21 millones y asignaciones de viviendas RP78.8 millones.

Sin embargo, este número no ingresa completamente a los bolsillos de los miembros de la junta. Del ingreso bruto total de RP106.5 millones, hay varios descuentos hasta Rp46.07 millones.

El descuento incluye PPH21 que no fue pagado por la APBD de RP23.95 millones, PPH21 pagado por la APBD de RP67 mil, BPJS RP120 mil, contribuciones de fracción de RP4 millones, depósitos DPP de RP8 millones y DPD/DPW de depósitos de RP10 millones.

Por lo tanto, la cantidad de neta o Llevar a casa el pago Recibido por miembros de la DKI Yakarta DPRD cada mes es RP. 60.43 millones. Otra nota, este número no incluye asignaciones de recreo dadas por cierto.

Leer también: El sospechoso es una manifestación en el DPRD de Batang para aumentar a 5 personas, 2 drogas positivas



https://www.youtube.com/watch?v=8R2OQ05KLPW

Los miembros de DKI Jakarta DPRD reciben beneficios Casa Con este valor sorprendente basado en el Decreto del Gobernador DKI Jakarta número 415 de 2022 firmado por el ex gobernador Anies Baswedan, cada miembro de la junta recibe RP. 70.4 millones por mes.

Mientras tanto, el liderazgo del DKI Yakarta DPRD se embolsó aún más, a saber, Rp78.8 millones por mes.

Leer también: Los líderes de DPRD de DKI Yakarta dicen que los salarios son RP106 millones por mes



TvoneNews/Abdul Gani Siregar