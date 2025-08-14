La asesina femenina en la sala Yogya Inn fue arrestada, su motivo estaba celoso

YogyakartaVIVA – La policía de Yogyakarta City Police arrestó a los perpetradores asesinato mujer iniciales am (39) en una habitación Posada En la región de Umbulharjo, Ciudad de Yogyakarta, miércoles 13 de agosto de 2025.

El comisionado jefe de policía de Yogyakarta, Eva Guna Pandia, durante una conferencia de prensa en Mapolresta Yogyakarta, dijo el jueves que el autor de las iniciales NRE (27), un residente de Gedangsari, Gunung Kidul Regency, fue arrestado en la región de Umbulharjo el miércoles 13 de agosto, poco después del incidente.

«Los perpetradores mataron a la víctima fumando usando una almohada», dijo Eva.



Ilustración del asesinato. (Informe U) Foto : Viva.co.id/bs putra (Medan)

Basado en la cronología, las víctimas de los perpetradores y AM se reunieron en una posada en el área de Umbulharjo, la ciudad de Yogyakarta, el miércoles 13 de agosto, alrededor de las 10:00 WIB y se registraron juntos, luego entraron en la habitación.

Alrededor de las 11:30 WIB, los perpetradores salieron de la habitación, entregaron la llave y tomaron un KTP en la recepcionista de Losment por los terrenos de que regresaría, mientras la víctima aún descansaba.

A las 16.00 WIB, los oficiales de la posada que querían limpiar la habitación encontraron a la víctima todavía durmiendo. Porque durante cuatro horas no se movió, el oficial de los perdedores sospechó y llamó a su colega. Después de ser examinado, se sospechaba que la víctima había muerto.

El incidente fue reportado a la policía del sector de Umbulharjo que luego fue al lugar con el equipo de la policía de Yogyakarta para la escena del crimen y examinó a los testigos.

Basado en los resultados del examen del cuerpo de la víctima en el Hospital Bhayangkara Polda Diy, dijo Eva, encontró una ampolla deslizante en el cuello izquierdo debido a la dureza de los objetos contundentes.

En la garganta de la víctima hay una espuma blanca rojiza roja, membranas mucosas rojizas y signos de muerte.

«La causa de la muerte es la obstrucción de la vía aérea superior que resultó en que la víctima se quedara sin aliento», dijo el jefe de policía.

Refiriéndose a los resultados de la investigación, dijo que las acciones de los perpetradores fueron desencadenadas por celos después de ver a la víctima recibir una videollamada muchas veces de un hombre en su teléfono celular. «No se tomaron víctimas», agregó.

Eva agregó que los perpetradores de NRE atraparon a la víctima cuando la víctima dormía en la cama. Después de que el cuerpo de la víctima no se movió, el autor había tratado de hacer que la víctima se diera cuenta tocando la mejilla y lavándose la cara con agua, pero no hubo respuesta.

El perpetrador luego limpió la funda de almohada utilizada para cubrir a la víctima antes de salir de la posada.

NRE, que ha sido nombrado como sospechoso de asesinato, es conocido por trabajar en un puesto de comida y tiene una aventura con las víctimas que se han casado después de conocerse a través de las redes sociales de Tiktok desde 2023.

El asunto fue interrumpido porque la familia de la víctima lo sabía, pero nuevamente establecido en 2025 hasta que ocurrió este incidente.

«En 2025, la víctima contactó nuevamente a los perpetradores para que hubiera una relación varias veces más», dijo Eva.

Por sus acciones, el sospechoso NRE fue acusado bajo el Artículo 338 del Código Penal (KUHP) con respecto a la privación de una persona intencionalmente con una amenaza penal máxima de 15 años de prisión. (Hormiga)