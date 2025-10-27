La ASEAN tiene nuevas reglas sobre el comercio de bienes, esto se destaca

Jacarta – Reunión de la Asamblea de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) campo comercio producir resultados. Los estados miembros acordaron la reforma regla comercio de bienes mediante la presentación del texto del Segundo Protocolo para modificar el Acuerdo sobre el Comercio de Bienes de la ASEAN (ATIGA Mejora).

El Ministro de Comercio de Indonesia, Budi Santoso, dijo en su declaración que la actualización ATIGA ayudaría a la ASEAN a enfrentar los desafíos económicos globales.

«La entrega oficial del texto de este acuerdo marca el compromiso conjunto de los países de la ASEAN para construir un sistema comercial moderno, inclusivo y sostenible, con el fin de fortalecer la integración económica regional», dijo Budi, citado en su declaración del lunes 27 de octubre de 2025.

Este manuscrito fue entregado por el Ministro de Inversiones, Comercio e Industria de Malasia, Tengku Zafrul Abdul Aziz, como Presidente del Consejo del Área de Libre Comercio de la ASEAN (AFTA), al Secretario General de la ASEAN, Kao Kim Hourn, al margen de la Conferencia de Alto Nivel (Cumbre) 47ª ASEAN en Kuala Lumpur, Malasia, domingo (26/10/2025).

Budi dijo que la actualización de ATIGA trajo una serie de cambios importantes diseñados para responder a los desafíos comerciales regionales en la era global actual. Estas incluyen fomentar prácticas comerciales más ambientalmente racionales, fortalecer el papel de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), aumentar la conectividad de la cadena de suministro y proporcionar mecanismos alternativos para resolver disputas comerciales.

«Esto no es sólo una actualización regulatoria, sino un paso para fortalecer el mercado y crear un entorno propicio para el crecimiento y el desarrollo de una cadena de suministro sólida y competitiva», dijo Budi.

Indonesia firmó el texto de este acuerdo el sábado (25/10/2025), junto con otros cinco países: Brunei Darussalam, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Camboya y Laos firmaron un referéndum, mientras que Myanmar y Vietnam lo harán en noviembre de 2025.

El acuerdo entrará en vigor 18 meses después de que todos los países miembros lo firmen. El Director General de Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio, Djatmiko Bris Witjaksono, destacó que Indonesia había logrado mantener regulaciones especiales para el arroz y el azúcar en las nuevas regulaciones.

«Esto es importante para mantener la estabilidad de precios y el suministro de los dos principales productos básicos», afirmó.

Djatmiko también dijo que este acuerdo abre mayores oportunidades para que las MIPYMES indonesias participen en la red comercial de la ASEAN y fomenten una transición hacia un comercio más ecológico y competitivo.