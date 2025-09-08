La asamblea de Taklim se derrumbó en Bogor para acomodar a 30 adoradores en auge hasta 200 personas cuando Maulid

BogorVIVA – La tragedia del colapso del edificio Asamblea de Taklim Asohibiyah en Sukamakmur Village RT 05/04, Village de Sukamakmur, distrito de Ciomas, Bogor Regency, durante el evento de conmemoración Profeta Maulid Muhammad vio, dejando una profunda tristeza para las víctimas.

El desafortunado evento ocurrió cuando cientos de fieles fueron empacados en la ubicación de la recitación en la conmemoración del cumpleaños del Profeta Muhammad, domingo 7 de septiembre de 2025, por la mañana, alrededor de las 09.00 Wib.

El edificio de dos pisos lleno de cientos de adoradores se derrumbó de repente, la atmósfera de repente se convirtió en pánico. Se sospecha que cientos de personas están en un edificio colapsado.



El edificio de la Asamblea Taklim se derrumbó en Bogor. Foto : Documentación de TVONENEWS/Aldi Herlanda.

Jefe de Policía del Sector de Ciomas, Policía de Bogor, Comisionado Iwan Wahyudin, quien inmediatamente se fue al lugar explicado, el incidente comenzó cuando la Asamblea celebró un evento de recitación de rutina.

El edificio que generalmente solo es visitado por 30 fieles, pero debido al impulso del cumpleaños del Profeta Muhammad, los peregrinos en auge hasta que fueron atendidas por cientos de personas en el lugar.

«Se estima que el número de fieles es de 150 a 200 personas. El piso del edificio no es lo suficientemente fuerte como para resistir la carga para que se derrumbe. Como resultado, muchas víctimas caen», dijo Kompol Iwan. Viva Bogor, Lunes 8 de septiembre de 2025.

Mientras tanto, el jefe de la división de emergencias BPBD BPBD, Andi Sumardi, dijo que el número de víctimas murió del colapso de la Asamblea de Asobiyah Taklimyan en la aldea de Sukamakmur, distrito de Ciomas, Bogor Regency, aumentó a 4 personas.

«El número de muertos aumentó a 4 víctimas en nombre de Yuli», dijo Andi.

Basado en el informe Bogor Regency BPBD, hasta el domingo por la tarde había docenas de lesiones dispersas en varios hospitales en la ciudad y la regencia de Bogor.

Murió víctima: 4 personas

1. Irni Susanti – Medika Dramaga Hospital, residente de la aldea de Sukamakmur

2. Ulan – Hospital PMI, residentes de la aldea de Sukaluyu

3. Nurhayati – Hospital PMI, residentes de la aldea de Sukaluyu

4. Yuli – Hospital Ummi, residentes de la aldea de Sukamakmur

Mientras que las víctimas heridas de más de 70 personas, con detalles de lesiones graves, medianas y leve. Algunas de las víctimas todavía eran niños, incluidos niños pequeños de 2.5 años que resultaron gravemente heridos.

Las víctimas fueron tratadas en varios centros de salud, que van desde el Hospital Bogor City, el Hospital PMI, el Hospital Karya Bhakti Pertiwi, el Hospital Ciawi, el Hospital Marzuki Mahdi, el Hospital Medika Dramaga, hasta varias clínicas y centros de salud circundantes.

Los resultados del análisis temporal del BPBD mencionan la causa principal del colapso del edificio es una estructura que no es resistente, por lo que no puede resistir la carga de los peregrinos en grandes cantidades.