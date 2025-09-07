La asamblea de Taklim se derrumbó durante el evento de cumpleaños del Profeta en Bogor, Regent: Lamentamos

Bogor, Viva -Trafedi ocurrió en la aldea de Sukamakmur, distrito de Ciomas, Bogor Regency, West Java, el domingo (7/9/2025) por la mañana. Edificio Asamblea de asohibiyah taklim colapsado cuando está lleno de adoradores que siguieron las actividades Profeta Maulid Muhammad, pbuh. Este desastre reclamó a más de 80 personas, y tres de ellas murieron.

El regente de Bogor, Rudy Susmanto, dijo que la celebración del cumpleaños en el lugar asistió alrededor de 150 fieles, la mayoría de las madres. Algunos peregrinos están en el interior, algunos afuera y otros en la terraza del edificio.

«La terraza del edificio se encuentra al borde del acantilado, y debido al exceso de capacidad, eventualmente incapaz de resistir la carga. Como resultado, hay un desastre, y las víctimas alcanzaron a más de 80 personas», dijo.



El edificio de la Asamblea Taklim se derrumbó en Bogor. Foto : Documentación de TVONENEWS/Aldi Herlanda.

Rudy expresó su profunda tristeza a la familia de la víctima y le pidió a la comunidad que permaneciera firme. «Lamentamos lo más profundo posible, con suerte a las familias de las víctimas se les da fortaleza», dijo el regente.

Agregó que los datos sobre el número de víctimas aún pueden aumentar. «Continuamos coordinando con BPBD y hospitales para garantizar que se confirman todos los datos de las víctimas», dijo.

El informe de la Agencia de Gestión de Desastres Regionales de Bogor Regency (BPBD) señaló que tres personas fueron declaradas muertas. Son Irni Susanti, residentes de Sukamakmur que habían sido tratados en el Hospital Medika Dramaga, así como Ulan y Nurhayati que previamente fueron manejados en el Hospital Bogor PMI.

Docenas de otras víctimas sufrieron heridas con diversas afecciones, que van desde leve, medio a severa. Actualmente, varias víctimas están siendo tratadas en diversos centros de salud, como el Hospital Bogor City, el Hospital PMI, el Hospital Ciawi, el Hospital Karya Bhakti Pertiwi, el Hospital Marzuki Mahdi, la Clínica Sukamaju, Ciomas Health Center, a Arafat Clinic.

BPBD señaló que tres víctimas sufrieron heridas graves, siete heridas medianas y otras 25 heridas leves. A algunas víctimas lesionadas se les ha permitido irse a casa porque sus condiciones han mejorado, mientras que otras aún están en tratamiento intensivo.

El incidente ocurrió alrededor de las 08.30 WIB, y el primer informe ingresó al BPBD a 09.42 WIB de los funcionarios locales de la aldea. El equipo de reacción rápida (TRC) con el TNI, Polri, Damkar y los voluntarios se desplegaron inmediatamente para evacuar a las víctimas.

Docenas de personas fueron evacuadas con éxito de las ruinas del edificio y luego se apresuraron al hospital más cercano. Para el mediodía, el proceso de evacuación de la víctima se completó y continuó con la limpieza del material de construcción colapsado.

Esta tragedia se convirtió en uno de los desastres más grandes no amalames en Bogor Regency a lo largo de 2025, con varias víctimas llegando a decenas de personas en un evento. (ENTRE)