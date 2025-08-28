La Asamblea de Jammu y Cachemira suspende las reuniones del comité hasta el 5 de septiembre







En medio de la intensa situación del clima en Jammu y Cachemira, la Asamblea Legislativa del Estado suspendió el jueves todas las reuniones de sus comité hasta el 5 de septiembre en vista del clima inclinado, informó PTI.

Jammu y Cachemira ha estado tambaleándose bajo fuertes lluvias durante días, provocando inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en varios lugares.

En un comunicado oficial, la Secretaría de la Asamblea dijo que todas las reuniones de comités de la Cámara, incluidos los comités financieros y otros comités, se posponen o cancelan a la luz de las condiciones climáticas adversas, informó PTI.

La Secretaría también dijo: «Dado que la administración está totalmente comprometida en abordar la situación emergente, se ha decidido diferir todas las reuniones programadas hasta el 5 de septiembre».

Durante los últimos días, la situación meteorológica en Jammu y Cachemira ha sido devastadora. La lluvia incesante ha creado varios obstáculos para turistas y residentes locales.

Las condiciones climáticas desfavorables en Jammu y Cachemira causaron severas inundaciones, particularmente en la región de Jammu, que finalmente detuvieron los procedimientos de la asamblea estatal.

Una porción de la carretera a lo largo del cuarto Puente de tawi También se ha arrastrado en las inundaciones, interrumpiendo el movimiento del tráfico en todo el estado, informó ANI.

Los residentes de Jammu informaron que aproximadamente 35 casas y seis tiendas fueron afectadas por las inundaciones en el área de Belicharana.

El martes, se produjo un devastador deslizamiento de tierra cerca del templo Vaishno Devi en el distrito de Reasi debido a las fuertes lluvias. Mientras que más de 30 personas fueron asesinadas en el incidente, otras 20 han sufrido heridas. El desastre golpeó alrededor de las 3 pm, provocado por fuertes lluvias, cerca del Inderpastha Bhojnalaya en Adhkuwari, a la mitad de la caminata de 12 kilómetros desde Katra hasta el santuario.

Mientras tanto, mientras advierte sobre las condiciones climáticas en los próximos días, El Departamento de Meteorología de la India (IMD) ha declarado: «Habrá una reducción significativa en la actividad de lluvia probablemente sobre Jammu y Cachemira desde hoy. Sin embargo, es probable que los hechizos de lluvia aislados continúen en el noroeste de la India durante los próximos 6-7 días».

Anteriormente, el ejército indio ha llevado a cabo múltiples operaciones de rescate, evacuando a 715 personas, incluidos los empleados del gobierno y el personal del BSF y CRPF, que estaban atrapados en inundaciones repentinas en Jammuy sectores de Pathankot, dijeron las autoridades el martes, informó PTI.

Se desplegaron trece columnas de alivio y rescate de inundación en respuesta a las graves inundaciones, dijo el profesional de defensa. «Estas columnas están trabajando incansablemente en un clima desafiante para salvar vidas», agregó.

