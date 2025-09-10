La Asamblea de Gujarat pasa un proyecto de ley que extiende el cambio industrial diario a 12 horas desde las 9







La Asamblea de Gujarat aprobó el miércoles un proyecto de ley de enmienda que permite que los tiempos de trabajo industrial se extiendan a 12 horas al día de las nueve horas existentes, con apoyo de Partido Bharatiya Janata (BJP) Los legisladores, en medio de la oposición del Congreso y el Partido Aam Aadmi (AAP), informó la agencia de noticias PTI.

El proyecto de ley de fábricas (Enmienda Gujarat), 2025, que modifica la Ley de Fábricas de 1948, también permite a las mujeres trabajar turnos nocturnos entre las 7 p.m. y las 6 a.m., siempre que existan medidas de seguridad adecuadas.

El proyecto de ley, que reemplazó una ordenanza promulgada en julio, se aprobó a través de un voto de voz mayoritario como Congreso Y AAP se opuso a las horas de trabajo revisadas para los trabajadores de fábricas, informó PTI.

El ministro de industrias, Balvantsinh Rajput, quien presentó el proyecto de ley, dijo que la legislación tiene como objetivo impulsar la inversión y el desarrollo industrial, creando más actividades económicas y oportunidades de empleo.

En busca de las preocupaciones de alivio con respecto a las horas de trabajo extendidas y la explotación de los trabajadores, Rajput aclaró que el horario de trabajo semanal total permanecería por debajo de las 48 horas, informó PTI.

«El proyecto de ley permite al gobierno estatal aumentar la cantidad de horas de trabajo desde las nueve horas existentes hasta doce horas, incluidos los intervalos de descanso, en cualquier día, sujeto a un máximo de 48 horas a la semana. Esto creará más actividades económicas y oportunidades de empleo», dijo Rajput.

«Esto significa que a los trabajadores se les pagará permiso durante los tres días restantes si trabajan durante 12 horas en cuatro días y terminan 48 horas de trabajo».

Miembro del Congreso De la Asamblea Legislativa (MLA), Jignesh Mevani, alegó que la enmienda equivale a la explotación de los trabajadores, contradiciendo el reclamo del gobierno de empoderamiento financiero para ellos.

«De todos modos, ya están trabajando durante 11 a 12 horas al día, ya que no se sigue la regla de turno de trabajo de nueve horas. Si los extiende a 12 horas, los trabajadores se verán obligados a trabajar durante 13 a 14 horas», dijo, y agregó que las horas de trabajo prolongadas afectarían negativamente la salud de los trabajadores, privando a dormir de suficiente sueño.

«El estado no puede progresar obligando a los trabajadores pobres, que ya están desnutridos, a trabajar durante 12 horas», dijo Mevani.

«El proyecto de ley afirma que los propietarios de la fábrica deberán obtener el consentimiento de los trabajadores para aumentar las horas de trabajo. ¿Puede un trabajador pobre rechazar esta demanda? El propietario lo despidará de inmediato por negarse a trabajar durante 12 horas. Hay muchas alternativas para lograr el progreso económico, y esta no es la forma», dijo el Congreso.

Mientras tanto, AAPA El legislador Gopal Italia afirmó que el proyecto de ley se introdujo en beneficio de los propietarios de fábricas, no de los trabajadores.

«¿Cuál fue la emergencia para traer una ordenanza primero? ¿Los trabajadores o los sindicatos se acercaron a usted y exigieron que se incrementen las horas de trabajo? Sin la cláusula de protección laboral, la cláusula de consentimiento no tenía sentido ya que los trabajadores serían despedidos si se niegan a trabajar durante 12 horas. Debe haber una garantía concreta de que nadie perderá su trabajo», dijo Italia.

Botad MLA Umesh Makwana, que había sido suspendido de AAP, también se opuso al proyecto de ley y rompió su copia en la Cámara.

El ministro Rajput le dijo a la Asamblea que había abordado las preocupaciones de los principales sindicatos de comercio y trabajo después de que la ordenanza fue promulgada en julio.

«Le dije a los líderes sindicales que no necesitan preocuparse porque las disposiciones de esta enmienda son temporales. Si encontramos que los propietarios de fábricas no siguen las normas y que los trabajadores están sujetos a la injusticia, este proyecto de ley nos permite retirar la enmienda», dijo.

Sin embargo, con el Congreso y la AAP oponiéndose al proyecto de ley, finalmente se aprobó a través de un voto de voz mayoritario.

Más tarde, la Asamblea aprobó por unanimidad el proyecto de ley de médicos de Gujarat (enmienda) y el proyecto de ley de establecimientos clínicos de Gujarat (registro y regulación) (Segunda Enmienda), con cambios menores en las leyes existentes.

(Con entradas PTI)





