La Armada israelí intercepta flotilla, detiene a Greta Thunberg junto con activistas

Uno de los primeros barcos que se abordan llevó a Greta Thunberg, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, que lanzó un video que muestra a un soldado israelí entregando sus pertenencias después de su detención. El ministerio dijo: «Greta y sus amigos están seguros y saludables», al tiempo que confirman que varios buques ya habían sido desviados a los puertos israelíes.

De 47 barcos, las tropas israelíes asaltaron solo 6 seis barcos en convoy y detuvieron a más de 150 activistas a bordo de 37 países diferentes, según Al Jazeera.

Anteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, citando documentos recuperados por sus tropas en Gaza, había alegado que Hamas estaba directamente involucrado en la Flotilla activista que actualmente intentaba violar el bloqueo de la franja.

Según el Times of Israel, el ministerio había afirmado que los documentos apuntan a los vínculos entre los líderes de la flotilla y el brazo extranjero de Hamas, el palestino Conferencia para palestinos (PCPA).

El portavoz de Flotilla, Saif Abukeshek, dijo el miércoles en una actualización de las redes sociales que 13 buques habían sido interceptados hasta ahora, mientras que otros 30 permanecieron en el mar, decididos a continuar su viaje a Gaza. «Están motivados y están haciendo todo lo que está en su mano para romper este asedio a primera hora de la mañana», dijo.

Agregó que más de 200 activistas de 37 países estaban a bordo de la flotilla, incluidos grupos de EspañaItalia, Turkiye y Malasia.

Las fuerzas navales israelíes el viernes por la noche interceptaron por primera vez varios barcos de la flotilla global de Sumud que intentan romper el bloqueo marítimo de Gaza. Según los Times of Israel, los militares emitieron varias advertencias para que la flotilla cambie su curso y regreso.

La flotilla, que transportaba ayuda y cientos de activistas de más de 30 países, navegaba a través de aguas internacionales cuando las fuerzas israelíes se mudaron.

Israel Extranjero El ministerio describió el esfuerzo como la «Flotilla Hamas-Sumud», acusando a los activistas de ayudar al grupo. La Armada usó cañones de agua, fichas electrónicas y fiestas de embarque para detener los barcos.

La crítica de la intercepción se montaron rápidamente. El ex diplomático británico Craig Murray argumentó en X que las acciones de Israel violaron el derecho internacional, señalando que la flotilla estaba en alta mar y no en las aguas territoriales de Israel. «La posesión de embarcaciones y el secuestro de tripulaciones en el mar se puede seguir como delitos en jurisdicciones domésticas», escribió.

Un reportero francés especial albaniano y colombiano Presidente Gustavo Petro había instado anteriormente a Israel a permitir que la flotilla continuara ileso, según Al Jazeera.

El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, condenó la operación en términos fuertes, calificándola de «intimidación y coerción» contra civiles desarmados. «Al bloquear una misión humanitaria, Israel ha mostrado un desprecio total no solo por los derechos del pueblo palestino sino también por la conciencia del mundo», dijo, y agregó que Malasia usaría «todos los medios legítimos y legales» para proteger a sus ciudadanos a bordo.

A pesar de los arrestos y las convulsiones, los organizadores de Flotilla insistieron en su misión de entregar humanitarios ayuda y desafiar el bloqueo continuaría. «Las intercepciones ilegales israelíes no nos disuadieron», dijo el grupo en un comunicado.

Este año, en junio, Israel también detuvo a Thuberg con la otra tripulación de un barco de ayuda con destino a Gaza «Madleen».

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo









