La Armada de la India organiza un seminario sobre ciberseguridad en el sector marítimo







La Armada de la India llevó a cabo con éxito un seminario sobre “Impacto de los ataques cibernéticos en el sector marítimo y sus efectos en la seguridad nacional y las relaciones internacionales” en Sushma Swaraj Bhawan, Nueva Delhi, el jueves. Según la información recibida por el departamento correspondiente, el evento tenía como objetivo profundizar la comprensión de las amenazas cibernéticas en el ámbito marítimo y promover la colaboración entre las partes interesadas para fortalecer la seguridad de la India. ciberseguridad postura.

El almirante Dinesh K Tripathi, Jefe del Estado Mayor Naval (CNS), dio la bienvenida al invitado principal, Jitin Prasada, Honorable Ministro de Estado del Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY) y Comercio e Industria.

Al pronunciar su discurso, Prasada subrayó la creciente importancia de la ciberseguridad para salvaguardar el sector marítimo y pidió una arquitectura de ciberdefensa marítima sólida, resiliente y receptiva.

El almirante Tripathi enfatizó que el enfoque del gobierno en el sector marítimo es un componente vital de los objetivos económicos y de seguridad nacional de la India. Dijo: “Samudra se Samriddhi”, y destacó iniciativas como Maritime Amrit Kaal Vision 2047, Sagarmala y PM Gati Shakti como impulsores del crecimiento marítimo de la India”.

El almirante Tripathi también destacó la necesidad de integrar la ciberseguridad en todos los sistemas marítimos desde la etapa de diseño y mejorar la coordinación entre las partes interesadas para un rápido intercambio de información.

El seminario también contó con tres paneles de discusión dirigidos por expertos de ministerios y organizaciones clave, incluido el Ministerio de Puertos, Navegación y Vías Navegables, el Ministerio de Petróleo y Gas Natural (MoPNG), la Secretaría del Consejo de Seguridad Nacional (NSCS), GAIL, la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), CERT-In, NCIIPC y la Fundación Marítima Nacional (NMF), junto con líderes de organizaciones privadas.

Los paneles se centraron en las amenazas cibernéticas globales a la infraestructura marítima, las asociaciones civiles y militares y el sector marítimo como infraestructura de información crítica.

Según el comunicado, las discusiones durante la cumbre subrayaron la urgente necesidad de designar el sector marítimo como una Infraestructura de Información Crítica (CII) independiente y desarrollar defensas más sólidas contra las amenazas cibernéticas en evolución.

Al margen, también se organizó una exposición tecnológica en asociación con el Consejo de Seguridad de Datos de la India (DSCI), que muestra innovaciones autóctonas en ciberseguridad y tecnología de defensa realizadas por empresas emergentes de todo el país, promueve Aatmanirbharta y apoya la visión de una Viksite Bharat para 2047.





Fuente