La Armada de la India encargará el INS Mahe, el primero en la nueva clase ASW-SWC







La Armada de la India encargará INS Mahe, el primer buque de la clase Mahe de guerra antisubmarina para aguas poco profundas (ASW-SWC), en el Astillero Naval en Mumbai el 24 de noviembre. El barco marca un importante paso adelante en el programa de construcción naval autóctona de la Armada, según un comunicado.

Construido por Cochin Shipyard Limited (CSL), Kochi, INS Mahe refleja el impulso de la Marina hacia la autosuficiencia bajo la iniciativa Aatmanirbhar Bharat. A pesar de su tamaño compacto, el buque está equipado para ofrecer una gran agilidad y precisión, lo que le permite operar eficazmente en aguas poco profundas, un área crítica para la seguridad costera.

Diseñado para operaciones de guerra antisubmarina, patrullas costeras y salvaguardia de rutas marítimas clave, el barco combina potencia de fuego, sigilo y movilidad. Los funcionarios dijeron que la clase Mahe cuenta con más del 80 por ciento de contenido autóctono, lo que subraya las crecientes capacidades de la India en el diseño, la construcción y la integración de sistemas de buques de guerra, según un comunicado.

El barco, que lleva el nombre de la histórica ciudad costera de Mahe en la costa de Malabar, lleva una cresta con un Urumi, una espada Kalarippayattu flexible que simboliza velocidad, precisión y letalidad.

La puesta en servicio del INS Mahe introducirá una nueva generación de combatientes locales de aguas poco profundas en el Armada indiamarcando otro hito en el viaje de autosuficiencia marítima de la nación.





