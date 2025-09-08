La apreciación del Ministro del Interior de los precios del arroz disminuyó en muchas regiones

VIVA – Ministro de Asuntos Interiores (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian agradeció el desempeño de varias partes relacionadas que lograron reducir los precios arroz En muchas áreas. Según los datos de la Agencia Central de Estadísticas (BPS), en la primera semana de septiembre de 2025, el aumento de los precios del arroz ocurrió en 100 regiones. Esta cifra se reduce mucho en comparación con la cuarta semana de agosto de 2025, que alcanzó las 214 regiones.

Esto fue transmitido por el Ministro de Asuntos del Interior en la reunión regional de coordinación de control de inflación que se combinó con una discusión sobre la evaluación del apoyo Gobierno regional En el programa de 3 millones de casas, así como optimizando la implementación del alivio de la pobreza y la eliminación de la pobreza extrema. El foro tuvo lugar híbrido del edificio Sasana Bhakti Praja (SBP), la sede del Ministerio del Interior (Ministerio del Interior), Yakarta, lunes (8/9/2025).

No solo eso, continuó el Ministro de Asuntos Interiores, el número de áreas que experimentaron una disminución en los precios del arroz aumentó en la primera semana de septiembre de 2025 a 105 regiones. Anteriormente, en la cuarta semana de agosto de 2025, la reducción en los precios del arroz solo ocurrió en 58 regiones.

Este logro, dijo el Ministro del Interior, no podría separarse de los esfuerzos realizados por el gobierno regional (PEMDA) junto con ministerios/instituciones relacionadas para controlar el precio del arroz. Uno de los pasos se centró en 214 regiones que previamente habían experimentado un aumento de precios. Este esfuerzo se llevó a cabo a través del movimiento barato del mercado con la distribución de la estabilización del arroz y la estabilización de precios Alimento (SPHP) Gestionado por Bulog.

«Esta es una buena intervención», dijo.

El Ministerio del Interior continúa protegiendo al gobierno regional para celebrar constantemente un movimiento de mercado barato. El Ministerio del Interior también señaló qué regiones aún no han administrado el programa. Esto es importante para que el número de regiones que experimentaron un aumento en los precios del arroz continúen disminuyendo.

«Esto es importante para el beneficio de la estabilización de alimentos de las personas pequeñas, especialmente el arroz», explicó.

Para obtener información, la reunión fue atendida directamente por varios oradores, incluido el Ministro Coordinador (Menko) para el empoderamiento comunitario (PM) Muhaimin Iskandar, jefe de BPS Amalia Adininggar Widyasanti, actuación de actuación (PKP) Imran. Además, también se unió a otros oradores virtuales de los ministerios e instituciones relacionadas. A esta reunión también asistieron las filas del gobierno regional y el Foro de Coordinación de Liderazgo Regional (Forkopimda).