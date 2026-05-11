La aplicación Pixel Screenshots puede estar dirigida a Aluminium OS

Ryan Haines / Autoridad de Android

TL;DR Es posible que Google lleve su aplicación Pixel Screenshot a plataformas de escritorio, yendo más allá de la exclusividad de su teléfono Pixel.

Hemos habilitado con éxito la versión de “escritorio” de la aplicación Pixel Screenshots a través de Play Store.

La medida probablemente indica integración con el rumoreado sistema operativo Aluminium o un posible nuevo hardware de escritorio de Google.

Google lanzó la aplicación Pixel Screenshot en 2024 junto con la serie Pixel 9. Al utilizar la IA en el dispositivo, Pixel Screenshot procesa y organiza las capturas de pantalla de su teléfono para crear una base de datos de información integrada. Luego le permite hacer preguntas sobre esas capturas de pantalla y obtener respuestas instantáneas, convirtiendo una carpeta estática en un cerebro con capacidad de búsqueda. Incluso las últimas actualizaciones Se agregó la integración de NotebookLM a la aplicación, pero la aplicación sigue estando limitado únicamente a teléfonos Pixel. Esto podría cambiar pronto, ya que Google también puede llevar su aplicación Pixel Screenshots al escritorio.

Hemos habilitado con éxito la versión de “escritorio” de la aplicación Pixel Screenshots a través de Google Play Store. El control de versiones indica claramente que esta versión de la aplicación Pixel Screenshots está diseñada para uso en escritorio.

Investigamos la versión de escritorio de la aplicación pero no encontramos nada nuevo o importante. Curiosamente, esta versión de escritorio ni siquiera aparece en el cajón de aplicaciones, a diferencia de la versión móvil normal de la aplicación Pixel Screenshots.

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Es fácil adivinar hacia dónde se dirige esta aplicación: Aluminium OS. Si bien no hay pistas específicas que vinculen la aplicación Pixel Screenshots con el sistema operativo Aluminium, durante mucho tiempo se rumorea que el sistema operativo centrado en el escritorio ejecuta aplicaciones de Android. Suponiendo que el hardware admita la funcionalidad de IA en el dispositivo, la aplicación Pixel Screenshots se sentirá tan como en casa en el escritorio como en el Pixel. Sin embargo, según estas acusaciones, Google tendrá que ampliar su disponibilidad a dispositivos que no sean Pixel para que pueda ejecutarse en computadoras portátiles y PC con sistema operativo Aluminium, a menos que haya una computadora de escritorio/portátil Pixel que también se esté probando.

Lo mantendremos informado a medida que aprendamos más sobre Pixel Screenshot en el escritorio.

⚠️ A Descomprimir APK ayuda a predecir características que pueden llegar a un servicio en el futuro en función del código en progreso. Sin embargo, existe la posibilidad de que la función prevista no se haga pública.