La aplicación de la ética debe venir desde dentro

Jacarta – Presidente del Consejo Honorario del Tribunal Constitucional (MKMK) I Dewa Gede Palguna abre su voz sobre los jueces constitucionales anwar usman que está en el punto de mira porque a menudo está ausente de las reuniones y juicios. Destacó que la aplicación ética debería venir desde dentro.

Palguna explicó que la aplicación ética ideal no consiste sólo en imponer sanciones, sino que debe comenzar desde el interior del individuo.

«Si hay una violación de la ley, todo el mundo sabe que es una violación, pero si hay una violación de la ética, básicamente es el interesado quien la siente. Por lo tanto, lo ideal en la aplicación de la ética es que venga desde dentro, no que se imponga desde fuera», dijo Palguna a los periodistas en el Edificio. mkYakarta central, miércoles 7 de enero de 2026.



El ex presidente del Tribunal Constitucional, Anwar Usman, durante una conferencia de prensa en la oficina del Tribunal Constitucional.

En cuanto a Anwar Usman, que fue registrado como ausente más veces en comparación con otros jueces constitucionales, Palguna dijo que el MKMK había enviado una carta. Explicó que la carta no era una sanción, sino un recordatorio para el juez constitucional en cuestión.

«No es una advertencia verbal, sólo enviamos una carta. Por lo tanto, la carta de advertencia no pretende ser una sanción, sino un recordatorio, porque en realidad queremos proteger [muruah]no castigar», afirmó.

MKMK publicó el miércoles (31/12/2025) un informe sobre el cumplimiento de sus funciones a lo largo de 2025. En este informe, MKMK informó, entre otras cosas, de los resultados del seguimiento del código de ética mediante la presencia de jueces constitucionales en los juicios y en las reuniones deliberativas de jueces (RPH).

Según los resultados del seguimiento del MKMK, el juez constitucional Anwar Usman suele faltar a las audiencias judiciales. Se registró su ausencia 81 veces en las sesiones plenarias y 32 veces en las sesiones del panel.

Además, el ex presidente del Tribunal Constitucional también estuvo ausente 32 veces en el RPH. El porcentaje de asistencia de Anwar al foro para que los jueces constitucionales discutieran y deliberaran fue sólo del 71 por ciento.

En el mismo informe, el MKMK señaló que los jueces constitucionales con una tasa de asistencia del 100 por ciento en el RPH fueron el vicepresidente del Tribunal Constitucional Saldi Isra y el juez constitucional M. Guntur Hamzah.

Los jueces constitucionales con un porcentaje de presencia del 99 por ciento en el RPH fueron el presidente del Tribunal Constitucional, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh y Ridwan Mansyur. Mientras tanto, Enny Nurbaningsih y Arsul Sani con un 96 por ciento, mientras que Arief Hidayat con un 93 por ciento.