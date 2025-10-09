La apertura de la autopista de peaje de Kataraja supondrá un efecto multiplicador en la zona de Pantai Indah Kapuk

Jacarta – Apertura de secciones tol Kama-Teluknaga-Rajeg (Kataraja) es un nuevo capítulo en la conectividad de la región occidental de Yakarta.

La carretera de peaje está conectada directamente con Hermosa playa de Kapuk (PIK) 2 funciona oficialmente a partir del jueves 9 de octubre de 2025, con acceso gratuito hasta el 20 de octubre cada 06.00 a 22.00 WIB.

La presencia de esta autopista de peaje de 39 kilómetros de longitud no sólo acorta el tiempo de viaje desde Yakarta hasta la zona costera de Tangerang, sino que también se convierte en un nuevo catalizador económico. Se cree que un acceso cada vez más abierto acelerará el desarrollo del área PIK 2 como un destino integrado de inversión, residencial y turístico.

Curiosamente, la inauguración de la autopista de peaje de Kataraja coincidió con la Feria de Turismo de Indonesia Maravillosa (WITF) 2025 en la Convención y Exposición Internacional de Nusantara (NICE) PIK 2. Este evento internacional reunió a actores de la industria del turismo, inversores y turistas, además de confirmar la posición de PIK 2 como el nuevo epicentro económico en el norte de Yakarta.

Según el CEO y fundador de Yes Invest, Christofer, CSA, CTA, la presencia de la infraestructura de la autopista de peaje de Kataraja tendrá el impacto más significativo y tendrá un efecto multiplicador.

«Al conectar el área PIK 2 a la red principal de peaje, los costos logísticos hacia el aeropuerto Soekarno-Hatta y el puerto de Tanjung Priok disminuirán, el flujo de distribución de mercancías será más eficiente y el tiempo de viaje se reducirá drásticamente. Esto fortalecerá la competitividad de los sectores manufacturero y comercial», dijo.

También afirmó que la accesibilidad es un factor clave para acelerar el valor de las propiedades. «Cuando la autopista de peaje esté completamente conectada, zonas como PIK 2 se convertirán en un imán para nuevas inversiones, porque los inversores ven la certeza de la conectividad como una garantía de crecimiento del valor de los activos», afirmó.

Añadió que desde una perspectiva inmobiliaria, el área PIK 2 tiene el potencial de experimentar un aumento significativo en el valor del suelo. Los inversores ven la apertura de la autopista de peaje como una fuerte señal de que esta zona se convertirá en un nuevo centro de crecimiento en Jabodetabek.

«Aparte de eso, el aumento de la actividad económica en los sectores de la hostelería, el comercio y el turismo creará nuevos puestos de trabajo. Se espera que este efecto en cadena estimule el consumo de los hogares, aumente los ingresos de las personas y amplíe la base impositiva regional», añadió.

Entonces la pregunta es, ¿cuál es el impacto en el emisor PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI)?

Chris cree que, como corporación, la operación de la autopista de peaje de Kataraja será un catalizador positivo para el principal promotor de la zona y para el propietario del proyecto de la autopista de peaje. Esta nueva conectividad aumentará el tráfico de visitantes a PIK 2 y fortalecerá las ventas de proyectos inmobiliarios.