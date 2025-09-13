La apertura de anime ya más grande del Castillo de Infinity

El anime está de vuelta en la cima de la taquilla, con «Slayer de demonios: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle” earning $33 million across Friday and preview screenings from 3,315 locations. That’s the biggest opening day domestic gross ever for an anime film, crushing the previous $10.9 million high-mark set by “Dragon Ball Super: Super Hero” in 2022. Not only that, it’s also already the biggest opening weekend ever for anime, surging past the $31 million record held by “Pokémon: The First Movie – Mewtwo retrocede «desde 1998 (aunque,» Mewtwo Strikes Back «debutó un miércoles, jugando durante dos días completos antes del marco tradicional de tres días).

«Infinity Castle», la primera entrega en lo que está destinada a ser una trilogía que cubre la serie para la propiedad, se reproduce en versiones subtituladas y dobladas, además tiene un impulso de ingresos al jugar teatros IMAX. Las reseñas son positivas para la película y el público temprano lo adoran, y la firma de encuestas de espectadores de cine la puntuación son una fuerte calificación «A». Pero los brutos en Estados Unidos también son solo el último éxito para la epopeya del anime. «Infinity Castle» ya ha ganado más de $ 279 millones en todo el mundo, incluidos más de $ 200 millones en su Japón natal. Allí, todavía se ubica como el lanzamiento número 1 ocho semanas en el lanzamiento. Se ha convertido en el tercer lanzamiento más taquillero del país de todos los tiempos.

El banner de distribución de anime de Sony Crunchyroll está estableciendo un nuevo techo para el anime en América del Norte. En 2021, la etiqueta entregó a uno de los primeros artistas teatrales sustanciales de la industria después de covid bloqueos con «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train». Esa película fue un brindis para los propietarios de teatro con una apertura de $ 20 millones, un número que «Infinity Castle» será más del doble. Después de «The Conjuring: Last Rites» aumentó muy por encima de las proyecciones iniciales el fin de semana pasado con un impresionante debut de $ 84 millones, la taquilla de septiembre se está desempeñando muy por encima de las modestas expectativas de la industria para el mes.

Pero más allá de los expositores, también es un resultado bienvenido para la propia Sony, que acaba de terminar una tranquila temporada de éxito de taquilla de verano. El anime tiende a ser cargado en la taquilla, ya que los fanáticos ansiosos acuden a las primeras proyecciones posibles, por lo que el resto del fin de semana depende del sábado. (Las estimaciones actuales son de $ 56 millones, mientras que algunos rivales prevén el norte de $ 60 millones). Pero por más alto que vaya desde aquí, «Infinity Castle» definitivamente será el primer partido interno de Sony desde «Venom: The Last Dance» en octubre pasado.

Si bien «Infinity Castle» es el ganador del fin de semana, los cines también dan la bienvenida a varios otros nuevos lanzamientos. Ahí está «Downton Abbey: el gran final«, Otra obra para poner una propiedad de televisión querida en la pantalla grande, esta de las características de enfoque de sello especializado de Universal. Junto con eso, Lionsgate está debutando la Grim Stephen King Adaptation»La larga caminata«Mientras que Bleecker Street tiene la secuela de comedia Legacy» Spinal Tap II: The End continúa «.

«Downton Abbey» tiene la ventaja para el tercer lugar, ganando $ 8.8 millones de 3,694 sitios en el viernes y proyecciones de vista previa. La continuación de la serie de la gran pantalla de la serie British Period está proyectando $ 19.5 millones para su apertura, por encima de la entrada anterior «Downton Abbey: A New Era», que debutó a $ 16 millones en mayo de 2022. Las reseñas han sido fuertes en «The Grand Finale» y la película entregada para los fanáticos con un grado brillante de «A».

Mientras tanto, Lionsgate está mirando una reverencia en el cuarto lugar para «The Long Walk», que se paseó por $ 4.76 millones durante el viernes y las proyecciones de vista previa de 2.845 ubicaciones. Las proyecciones ahora son para una apertura al norte de $ 11 millones para el thriller existencial, dirigida por la franquicia de «Juegos del Hambre», Steward Francis Lawrence. No es una ruptura, pero es un comienzo sustancial contra un presupuesto de producción Lean de $ 20 millones. Las reseñas han sido muy positivas, aunque los espectadores son más mixtos, cambiando en una calificación «B» en la partitura de cine.

De vuelta en segundo lugar, Warner Bros. y «The Conjuring: Last Rites» de New Line arrojan alrededor de $ 8.2 millones el viernes, un 68% menos que su total diario hace una semana. El supuesto capítulo final para Vera Farmiga y el equipo Paranormal Dream de Patrick Wilson ya ganaron $ 113 millones en América del Norte, clasificándose como el 14º lanzamiento más grande del año después de solo ocho días en los cines.

El relanzamiento de Disney de «Toy Story» alcanzó $ 1.1 millones en 2,375 teatros. La reedición del 30 aniversario de la primera característica de Pixar parece completar los cinco primeros.

Más abajo, «Spinal Tap II: The End continúa» ganó alrededor de $ 820,000 en todo el viernes y se avisaron en 1,919 ubicaciones. Será una suerte debutar en el Top 10. La secuela distribuida por la calle Bleecker de la ahora canonizada parodia de doco de rock «This Is Spinal Tap» ve al director Rob Reiner reunirse con los divertidos invitados de Christopher, Michael McKean y Harry Shearer, para un seguimiento que envía la era moderna de los rockeros académicos. Las revisiones simplemente se inclinan positivas, aunque el público objetivo la pasó muy bien con una calificación «A-» en la partitura de cine.