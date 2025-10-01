La apelación fue rechazada, los artistas políticos malayos de Indonesia permanecieron condenados a 8 años de prisión.

Kuala Lumpur, Viva – Político Origen de Ipoh, Silver, MalasiaPaul Yong Choo Kiong, un perpetrador de Rudapaksa (violación) Contra los ciudadanos indonesios, todavía fue acusado de una sentencia de 8 años de prisión, después de que el Tribunal Federal de Malasia lo rechazó el miércoles por su última apelación.

El ex miembro del Consejo de Tronoh comenzó a cumplir una sentencia de ocho años en la prisión de Kajang hoy, luego de la decisión del Tribunal Federal (Tribunal de Nivel de Casación) que fortaleció la decisión de culpabilidad sobre el caso de violación del Asistente del Hogar de Indonesia, que llevó a cabo hace seis años.

El juez de tres personas, dirigido por el jefe de la Corte Suprema, Datuk Seri Wan Ahmad Farid Wan Salleh, en una voz redonda que rechazó la última comparación de Yong.

«El veredicto es válido y la decisión mayoritaria en el Tribunal de Apelaciones tiene razón», dijo el juez Wan Ahmad Farid, quien dirigió el juicio con el juez del tribunal federal Datuk Nordin Hassan y Datuk Hanipah Farikullah, según lo citado por su nombre.

Yong, de 55 años, ha presentado una apelación sobre la decisión del tribunal de apelaciones, lo que fortaleció la decisión del tribunal anterior sobre la violación de su asistente doméstico de 23 años de Indonesia.

En julio de 2022, el Tribunal Superior sentenció 13 años de prisión y dos veces un látigo a Yong. Sin embargo, en marzo de 2024, el tribunal de apelaciones redujo su sentencia a ocho años, mientras mantuvo dos veces un látigo.

En la lectura de la decisión del Tribunal, el juez Wan Ahmad Farid dijo que el acusado Yong había demandado la solicitud del Artículo 265A del Código de Procedimiento Penal, al afirmar que sus derechos de un tribunal justo habían sido denegados, porque la víctima, la víctima, la 15ª testigo del fiscal público, dio su testimonio en un juicio cerrado sin ser atendido por el demandado o el asesor de la demandante.

La víctima ha otorgado testimonio basados ​​en las disposiciones del Artículo 20 de la Ley de Protección de Testigos de 2009 y el Artículo 265A del Código de Procedimiento Penal como testigo clave.

Sin embargo, el juez Wan Ahmad Farid decidió que no había error en la sentencia de Yong, así como el caso del fiscal del fiscal tampoco fue desfavorecido por este procedimiento, porque la víctima se clasificó legalmente como un testigo protegido.

Además, declaró que el Tribunal Federal estaba convencido de que la víctima era un testigo creíble y que el Tribunal Superior era apropiado para recibir su testimonio.

«Los jueces de la corte son la parte más apropiada para evaluar el comportamiento de los testigos al dar testimonio en el Tribunal Superior», dijo. (Hormiga)