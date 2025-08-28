La apelación del Jefe de Policía de Metro Jaya fue ignorado por sus miembros, incluso Lindas Ojol hasta la muerte

Yakarta, Viva – Lástima del metro de jayaEl inspector general de policía Asep Edi Suheri afirmó haber dado dirección a sus miembros antes de la manifestación celebrada el jueves 28 de agosto de 2025 de la mañana.

Hizo hincapié en que los manifestantes que mantendrían sus acciones alrededor del área de construcción de DPR Ri, el centro de Yakarta eran hermanos y hermanas de ciudadanos indonesios.

«Y también apelé a público El primero desde el comienzo de la mañana dije a mis miembros, dije que la acción en ese momento era nuestro hermano, no alguien más. Son nuestros hermanos, nuestros estudiantes de Adek-Dek, y estudian a nuestros hijos «, dijo el inspector general ASEP a periodistas en Yakarta, jueves 28 de agosto de 2025 por la noche.

Rantis frente a la Casa del Inspector General Ferdy Sambo, en Duren Tiga, South Yakarta.

Agregó que la policía tenía que mantener el conducto mutuo a pesar de que se celebró la manifestación. Por otro lado, el inspector general ASEP también apeló al público para que no considerara a la policía como enemigos.

«Ambos debemos cuidarse unos a otros y espero que la gente de Yakarta, por supuesto, sea así, mantenga el conducto climático propicio en Yakarta, sin embargo, no somos enemigos y expresamos esa aspiración», dijo.

El inspector general ASEP espera que no se repitan incidentes similares. También pidió a los estudiantes que se respeten entre sí con la policía.

«Y espero que en el futuro no haya más eventos como este y también los estudiantes puedan respetarnos como padres y también consideramos a nuestros propios hijos y también a los estudiantes, así como a nuestros propios hermanos menores y también a los trabajadores, sí, él es nuestros hermanos», concluyó.

Anteriormente, se dijo que las chaquetas masculinas de las noticias de las redes sociales en las redes sociales de los taxis de motocicletas en línea fueron golpeados hasta que un automóvil barracuda lo aplastó Brote.

Uno de ellos fue publicado por la cuenta X @Nchupakabr50581. El hombre en la chaqueta ojol Fue aplastado durante la manifestación en el parlamento indonesio que condujo al caos. Todavía no se sabe si el destino del hombre murió o no.

«Ojol fue golpeado por un automóvil Brimob», como se cita de la cuenta, jueves 28 de agosto de 2025.



Barcuda Captura de pantalla Lindas Men usa chaquetas Ojol.

Basado en el video recibido, el incidente comenzó cuando el automóvil táctico quería disolver las masas que eran caóticas y chocadas con las autoridades. El auto dividió la masa de la masa para dispersarlos.

Fue entonces cuando había un hombre en la chaqueta de Ojol golpeado. El auto se detuvo por un momento. Sin embargo, entonces el hombre parecía ser aplastado. Al ver esto, las masas que inicialmente se escaparon tenían miedo de ser perseguidos en lugar de perseguir el automóvil y dañarlo.