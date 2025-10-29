La apariencia sin maquillaje y con el cabello ligeramente desordenado de la esposa del Ministro de Finanzas de Purbaya mientras compra bolsas para las mipymes se roba la atención del público

Jacarta – Después de desempeñarse como Ministro de Finanzas hace dos meses, la figura Antiguo Yudhi Sadewa siempre atrae la atención del público. No sólo su desempeño como asistente presidencial, sino también su vida personal atrae la atención del público.

Lea también: Prensa Karhutla, Purbaya y el Ministro de Bosques coinciden en la importancia de la gestión forestal



Incluso sobre su esposa, Ida Yulidina También atrae la atención del público. La apariencia de Ida Yulidina logró robarse la atención, especialmente entre los amantes de la moda en Indonesia. Aunque siempre luce sencilla, la aparición de Ida Yulidina vestida en diversos eventos logra llamar la atención.

El momento más reciente fue cuando Ida Yulidina visitó una exposición de MIPYMES en Bandung Regency, Java Occidental. La apariencia de Ida no parece demasiado llamativa y es relativamente relajada pero discreta. En el video subido a la cuenta de TikTok @Ukke Crochet, se ve a Ida Yulidina vistiendo una camisa blanca y cabello suelto.

Lea también: El vídeo viral del hijo del Ministro de Finanzas, Purbaya, recuerda el potencial de una gran crisis en 2027



Probó un bolso bandolera de punto marrón en uno de los puestos de MIPYMES en la cuenta de TikTok.

«Es gracioso, señora», dijo la voz femenina en el video.

Lea también: Purbaya exime del impuesto sobre la renta a los empleados de hoteles, restaurantes y cafeterías hasta finales de 2025



«Eso me gustaría», dijo la esposa del ministro de Finanzas, Purbaya, a quien se vio sonriendo con el bolso bandolera de punto.

Ida incluso mostró el bolso que le había robado el corazón a la cámara después de que la cámara apuntara a su cara.

«Con la señora Purbaya estoy comprando lo que se llama una bolsa de tejido. El palacio del tejido», dijo la mujer que llevaba el hijab en el vídeo.

La propia Ida parece estar mostrando a la cámara el bolso de punto que se estaba probando. También parecía estar sonriendo ampliamente a la cámara.

No solo eso, hubo otro momento en el que Ida asistió a una exposición de MIPYMES junto con las esposas de los ministros del gabinete Rojo y Blanco en Bandung Regency, Java Occidental. Nada menos que su marido, Ida Yulida se ha convertido recientemente en un imán entre el público gracias a su sencilla apariencia. Como resultado, muchas personas, incluidas las esposas de otros ministros, también pidieron fotos con él.

Esto se puede ver en la carga de la cuenta oficial de TikTok de Bandung Kunafe. En primer lugar, el titular de la cuenta quiso saludar a la esposa del Ministro de Finanzas. Sin embargo, en ese momento, el propietario de la cuenta renunció a su intención después de que le pidieran que se tomara una foto con una mujer que se pensaba era la esposa de uno de los ministros del gabinete de Prabowo.