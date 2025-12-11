La Aparición Del Director General De Terra Drone Cuando Fue Arrestado En Un Apartamento Del Sur De Yakarta, Su Aparición Fue Inesperada

Yakarta, VIVA – La policía reveló los momentos. detención Director principal del PT Dron TerraMW, que ahora es oficialmente sospechoso en el caso. fuego muerte en Edificio Terra Drone, Cempaka Baru, Kemayoran, centro de Yakarta.

Lea también: Segundos del incendio en Aeon Mall Tanjung Barat, el incendio provino del restaurante Zenbu



MW fue arrestado en su apartamento en el área de Setiabudi, en el sur de Yakarta, después de que los investigadores obtuvieran dos pruebas iniciales que se consideraron suficientes. Así lo reveló el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana Central de Yakarta, el subcomisionado de policía Roby Saputra.

«Así que es cierto, anoche arrestamos al director principal de Terra Drone. Basándonos en dos pruebas iniciales suficientes y la confianza de los investigadores, elevamos su estatus a sospechoso y emitimos una orden de arresto», dijo, el jueves 11 de diciembre de 2025.

Lea también: Nombrado sospechoso, ¿quién es el jefe de Terra Drone Indonesia?





Director principal de PT Terra Drone, MW, cuando fue arrestado

En el vídeo recibido se ve a MW parado frente a la puerta de su habitación cuando varios investigadores se acercan y le informan que han venido a arrestarlo. MW tuvo tiempo de defenderse. Dijo que había recibido una citación para presentarse a brindar información al día siguiente.

Lea también: Director Gerente de Terra Drone arrestado temprano en la mañana en un apartamento del sur de Yakarta, acusado de múltiples artículos



«No, recibí la carta mañana a las 10 en punto», dijo MW.

Sin embargo, los investigadores continuaron explicando que el estatus de sospechoso se determinó en base a la evidencia encontrada durante el proceso de investigación.

MW volvió a cuestionar el proceso. Sin embargo, los investigadores confirmaron que se había iniciado una causa y se había emitido una orden de arresto. Los investigadores también presentaron una orden de registro y confiscación de computadoras portátiles, dispositivos de comunicación y otros artículos relacionados con la empresa.

«Sin ninguna información del padre, se han encontrado pruebas que determinan que el padre es sospechoso, por eso lo estamos llevando a cabo, estamos emitiendo una orden de arresto a nombre del padre ahora», dijo el investigador.

Anteriormente se informó que los últimos acontecimientos relacionados con el incendio del edificio Terra Drone, en el que murieron 22 personas, llevaron al arresto del director principal de PT Terra Drone con las iniciales MW.

«Es cierto (ha sido arrestado)», dijo el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana Central de Yakarta, el comisionado adjunto de policía Roby Saputra, el jueves 11 de diciembre de 2025.

Para su información, el Hospital de la Policía Nacional (RS) cerró oficialmente el proceso de identificación de las víctimas del incendio del edificio Terra Drone en Kemayoran, en el centro de Yakarta, después de que el equipo de DVI confirmara que los 22 cadáveres habían sido identificados. Esta tragedia dejó un profundo dolor a la familia de la víctima.