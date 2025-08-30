La aparición del área de la Policía Metropolitana de Yakarta a la estación MRT después de estar rodeado de una manifestación

Yakarta, Viva – Edificio Polda Metro Jaya ser uno de los objetivos de las masas demostración que se llevó a cabo en varias áreas en Yakarta, ayer a la noche. Exigieron que la Policía Nacional investigara la muerte del taxista de la motocicleta en línea de Affan Kurniawan porque fue aplastado por un automóvil Brimob mientras aseguraba la acción la noche anterior.

Basado en el monitoreo TVONENEWSSábado 30 de agosto de 2025 en la policía regional de Metro Jaya fuera del patio alrededor de las 10:30 WIB, se vieron varios puestos Policía habiendo dañado. El puesto de policía en la salida de la Policía Regional de Metro Jaya y que está en Jalan Jenderal Sudirman, parecía ser carbonizado después de ser quemado por las masas.

Luego, parece que el interior del edificio de la policía es una gran cantidad de copos de vidrio para la barandilla. Entonces la ventana en el poste tampoco tiene vidrio.

La antigua acción del vandalismo también se vio en una serie de paredes y muros de la policía alrededor del edificio de la Policía Metropolitana de Yakarta. Casi todo este artículo está dirigido a la policía a la DPR. Mientras tanto, se vio que el guardia de la policía metropolitana de Yakarta se endureció después de esta masa caótica. Los miembros de Brimob con completo vestido parecen estar vigilados frente a la Dirección de Policía Regional de Metro Jaya de construcción de investigaciones criminales.

El acceso a la entrada del vehículo se lleva a cabo por la puerta este de la Policía Metropolitana de Yakarta, y el vehículo fue inspeccionado antes de ingresar al Metro Jaya Regional Police Yard.

El muro de la policía de Metro Jaya a lo largo de Jalan Gatot Subroto a Jalan Jenderal Sudirman estaba lleno de graffiti. También escribiendo en el ‘asesino del pueblo’, ‘pigst pigma’, ‘asesino, oficiales militares contra la policía’, ‘asesino 1312 asesino’.

Mientras tanto, también había un artículo que se mostraba en la faz del Ministro de Finanzas, Sri Mulyani, a miembro de la Comisión I de la Cámara de Representantes I, Ahmad Sahroni. Fue escrito ‘Sri Mulyani, Sahroni-Tololin, fue golpeado por la policía’.

Además, también fue escrito en el Libro Blanco «Affan Kurniawan fue asesinado por la policía», «no había nada equivalente a vidas que no sean vidas», «las personas de las personas no podían ser derrotadas» y «Ojol está más funcionando en la comunidad que la policía».

Polda Metro Jaya Gate.

En la otra esquina en la entrada de la estación MRT Istora Mandiri, también llena del mismo graffiti que en el Muro de la Policía de Metro Jaya. La puerta de MRT también estaba cerrada y no podía ser aprobada por la comunidad. Además, toda la puerta también se monta líneas amarillas.

No solo la entrada de MRT, JPO, el acceso a la parada de Transjakarta a la parada Transjakarta de la Policía Metropolitana de Yakarta, ubicada en Jalan Jenderal Sudirman, sufrió daños graves debido a la quema de las masas.

La condición del edificio de la Policía Regional del Metro Jaya después de la manifestación.

Luego hubo varios oficiales de la oficina de Bina Marga a la Agencia de Medio Ambiente Provincial de DKI Yakarta para limpiar los escombros al vaso roto de la acción sobrante.