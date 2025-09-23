La aparición de una mujer de natación desesperada en una piscina de estatua de caballos durante un día perforado, aparentemente ella …

Yakarta, Viva – Un paisaje sorprendente ocurre en el área icónica Estatua de caballos Arjuna Wiwaha, Central Yakarta, martes 23 de septiembre de 2025.

Cómo no, una persona mujer De repente desesperado por arrojarse y nadar Relajarse piscina Verde acuático. La acción de repente hizo un usuario de un usuario de carretera con salpicaduras. Video Los segundos del incidente se extienden inmediatamente ampliamente en las redes sociales y cosechan los comentarios de varios ciudadanos.

«Vaya, ¿el calor está tan caliente?»

Mientras tanto, el jefe de la Unidad de Policía del Servicio Civil de Yakarta, Satriadi Gunawan, dijo que su partido junto con los oficiales de paisajismo intervino inmediatamente a la mujer.

«Supuestamente experimentó un trastorno mental. Nadó durante unos 15 minutos, luego conducido por oficiales», dijo Satriadi.

Después de ser reprendida, la mujer con camisas blancas estampadas con pantalones cortos y chales verdes se elevó inmediatamente de la piscina. Luego caminó hacia el camino de MH Thamrin.

El jefe de policía de Gambir Metro, el comisionado de policía Rezeki R Respati, agregó que antes de nadar, la mujer fue vista los pies por la piscina. La policía sospecha firmemente que la mujer es una persona con un trastorno mental (ODGJ) basado en las declaraciones de los testigos.

«Según los testigos, se estima que Odgj. En breve, bajó y empapó. Pero solo brevemente, luego subió y caminó hacia el banco Indonesia», dijo Rezeki.

