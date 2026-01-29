¡La aparición de un Porsche Cayenne usando imprudentemente placas de servicio del Ministerio de Defensa en Halim, resulta ser un engaño!

Yakarta, VIVA – El misterio del coche de lujo Porsche El imprudente Cayenne bailaba el vals usando lámina Finalmente se reveló el servicio en el aeropuerto Halim Perdanakusuma.

Ministerio de Defensa (Ministerio de Defensa) garantizar que el vehículo no es un coche oficial y que se confirma que la matrícula utilizada es falsa.

Los hallazgos partieron de inspección llevado a cabo de forma rutinaria por funcionarios del Ministerio de Defensa el miércoles 28 de enero de 2026. Cuando se verificó más a fondo, el Porsche Cayenne con matrícula 50212-00 no estaba registrado en los datos del inventario oficial de vehículos del Ministerio de Defensa.

El jefe de la Oficina de Relaciones Públicas e Información de Defensa (Karo Humas e Infohan) de la Secretaría General del Ministerio de Defensa, general de brigada del TNI Rico Ricardo Sirait, destacó que los resultados del examen administrativo mostraron que hubo abuso de atributos estatales.

«Según los resultados de las inspecciones y controles administrativos, el vehículo en cuestión no está registrado como vehículo oficial, mientras que la matrícula oficial utilizada no coincide con los datos del inventario», dijo el jueves 29 de enero de 2026.

Porsche Cayenne lleva placas de servicio falsas del Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa actuó inmediatamente con rapidez. El vehículo y su conductor fueron asegurados y entregados a la Policía Metropolitana del Este de Yakarta para su procesamiento de acuerdo con las disposiciones legales. La presentación se lleva a cabo a través de la coordinación interinstitucional, acompañada de un informe oficial de denuncia con una carta de prueba de informe de denuncia número STTLP/B/371/I/2026/SPKT/Policía Metropolitana del Este de Yakarta.

Rico enfatizó que su institución no da el más mínimo margen a la práctica del abuso de atributos oficiales.

«No toleramos el uso no autorizado de atributos oficiales. Cada hallazgo será seguido y coordinado con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para que el proceso se desarrolle de acuerdo con las reglas», dijo.

Además, el Ministerio de Defensa también ha formado un grupo de trabajo especial encargado de asegurar y monitorear el uso de identidades, documentos e instalaciones oficiales. Se dice que este paso es un esfuerzo continuo para mantener el orden administrativo y la integridad institucional.

Según Rico, se necesita una supervisión estricta para mantener la confianza pública en los ministerios y las instituciones estatales. Por lo tanto, recordó a todas las partes que no hagan mal uso de los símbolos, identidades o atributos estatales de ninguna forma.

El Ministerio de Defensa enfatizó que el cumplimiento de las normas legales es una base importante para mantener la autoridad de las instituciones estatales en la esfera pública.