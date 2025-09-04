La aparición de TB TNI TB Pratu cambiando a los residentes en Jayapura

Jayapura, Viva – Dirección de investigación penal general de la policía regional PapuasiaJueves por la tarde, entregó la TB (Pratu) TB, los perpetradores tiroteo habitante Hasta que la víctima murió, a la policía militar Kodam xvii Cenderawasih.

Entrega de soldados TNI AD junto con la evidencia de un número policial PA 1790 AV, un arma de fuego orgánica y siete ítems de municiones, así como otras pruebas llevadas a cabo por el director del Comisionado de Policía de Investigación Penal de la Policía de Papúa, Ahmad Fauzi, presenciado por el jefe del comisionado de la policía de Papúa, Rudi Asriman, y el jefe del Comisionado de Relaciones Públicas Cahyo Sukarnito.

Ahmad Fauzi dijo que su partido había solicitado información de tres testigos en el caso de tiroteo. «Los tres testigos estaban junto con el sospechoso en el auto», dijo.

Ilustración de casos de tiro

El jefe del comisionado de la policía de la policía de la policía de Papua, Cahyo Sukarnito, agregó que Pratu TB fue arrestado por el equipo de investigación criminal de la policía regional de Papua y el grupo de trabajo Gakkum Damai Cartenz el jueves por la mañana alrededor de las 00.23 de ingenio después de que los civilianos relevantes llamaron a Obet Manakin (16) a los muertos.

«Con la rendición del sospechoso y la evidencia, el caso ahora es manejado por Pomdam xvii Cenderawasih», dijo Cahyo.

Anteriormente, el Jefe de Información de Kodam Xvii Cenderawasih Coronel Infantería Candra Kurniawan confirmó el caso de tiroteo llevado a cabo por miembros del Ejército con las iniciales Pratu TB contra el civil Lambert alias Obet en Entrop, Ciudad de Jayapura.

Del informe recibido, el tiroteo comenzó debido a un malentendido entre Pratu TB con víctimas. Los disparos de Pratu TB en la cintura y hicieron que las víctimas murieran en el escena del asunto.

«Por más detalle la causa del malentendido, todavía está en el proceso de investigación», dijo Kapendam. (Hormiga)